Witten: Wo stand das Wirrwarr aus Stahlträgern?

Beim ersten Blick aufs heutige Rätselbild sieht man wahrscheinlich nichts weiter als ein Gewirr von Stahlträgern im Gegenlicht. Nur wer etwas länger und genauer aufs Bild schaut, entdeckt nach und nach die Struktur von dem, was wir heute suchen: Es ist industrieller Natur, und es wurde von Davide Bentivoglio 1983 fotografiert.

Zu der Zeit war das Werk drumherum schon seit einigen Jahren stillgelegt, und kurz danach wurde es abgerissen. Nur das, was Sie heute sehen und erkennen sollen, ist stehengeblieben, und es steht heute noch an Ort und Stelle. Nur das Wirrwarr von Stahlträgern drumherum ist etwas gelichtet. Und dies sind die Fragen: Was war es, wie hieß es und wo war es?Schreiben oder mailen Sie uns ihre Lösung, Erinnerungen und Erlebnisse bis Dienstag an: WAZ-Lokalredaktion, Bahnhofstr. 33, 58452 Witten oder an die E-Mail-Adresse: redaktion.witten@waz.de