Witten. Das über Witten hinaus bekannte und beliebte Wiesenviertelfest findet 2020 nicht statt. Die Organisatoren wollen erst die Finanzierung klären.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Witten: Wiesenviertelfest fällt 2020 aus

Das Wiesenviertelfest macht in diesem Jahr eine kreative Verschnaufpause, so dass es zum Bedauern vieler Fans ausfallen muss. „Schweren Herzens haben wir uns dazu entschlossen“, sagt Benjamin Weu (25) vom fünfköpfigen Organisationsteam. Dieses möchte in diesem Jahr die Zeit nutzen, um ein nachhaltiges Organisations- und Finanzierungsmodell zu entwickeln, damit das Fest in Zukunft auf sicheren Standbeinen steht.

Im letzten Jahr verwandelte das Wiesenviertelfest den Humboldtplatz zum siebten Mal in ein gemütliches Wohnzimmer im Herzen der City. Rund 10.000 Besucher aus nah und fern pilgerten ins Quartier, um Musik, Streetfood, Handgemachtes und familiäre Stimmung zu genießen. Bisher wurde das Fest ehrenamtlich organisiert und die Finanzierung war stets eine wackelige Angelegenheit.

Wiesenviertelfest soll feste Institution in Witten werden

Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest 1 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Proppevolle Straßen und dichtes Gedränge schon zur Mittagszeit beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 4 Bewertungen

2 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Proppevolle Straßen und dichtes Gedränge schon zur Mittagszeit beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

3 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Kunst und Kunsthandwerk für jeden Geschmack gibt es an diversen Ständen beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

4 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Die kulinarische Meile ist Treffpunkt für jung und alt beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

5 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Proppevolle Straßen und dichtes Gedränge schon zur Mittagszeit beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Kunst und Kunsthandwerk für jeden Geschmack gibt es an diversen Ständen beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Die kulinarische Meile ist Treffpunkt für jung und alt beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Auch Mitglieder des Orgateams müssen mal ein kleines Päuschen machen beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Kunst und Kunsthandwerk für jeden Geschmack gibt es an diversen Ständen beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

10 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Kunst und Kunsthandwerk für jeden Geschmack gibt es an diversen Ständen beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Gabi testet Wikinger-Mode beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

12 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Kunst und Kunsthandwerk für jeden Geschmack gibt es an diversen Ständen beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

13 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Ralf, Barbara und Oliver lassen es sich gut gehen beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

14 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Kunst und Kunsthandwerk für jeden Geschmack gibt es an diversen Ständen beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

15 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Auch das Straßentheater findet viel Interesse beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

16 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Die Tanz-Performance von The Dance Platoon - School of Irish Dancing zeigt ihr Können auf der Initiativbühne an der Hammerstraße beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

17 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Die Tanz-Performance von The Dance Platoon - School of Irish Dancing zeigt ihr Können auf der Initiativbühne an der Hammerstraße beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

18 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Die Tanz-Performance von The Dance Platoon - School of Irish Dancing zeigt ihr Können auf der Initiativbühne an der Hammerstraße beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

19 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Singer-Songwriterin Alina Lynn und Percussionsbegleitung präsentieren einfühlsame Musik auf der Steinbühne beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

20 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Pflastermalerin Kristina hat Großes vor beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

21 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Jasmin amüsiert sich über einen Holzdrachen. Kunst und Kunsthandwerk für jeden Geschmack gibt es an diversen Ständen beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

22 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Pflastermaler Pascal zaubert Kunst auf den Asphalt beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

23 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Victoria Mck Endrick, links, hat ein paar hübsche Blümchen entdeckt am SoVD-Stand von Waldemar Giemza. Kunst und Kunsthandwerk für jeden Geschmack gibt es an diversen Ständen beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

24 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Kunst und Kunsthandwerk für jeden Geschmack gibt es an diversen Ständen beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

25 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Das Team vom Blumenpottworkshop hat sich auf dem Blumenpott-Raumschiff am Humboldtplatz versammelt beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

26 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Klara, 6, hat sich einen bunten Kranz aus Blumen geflochten beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

27 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Kunst und Kunsthandwerk für jeden Geschmack, wie hier die bunten Filzpuppen von Paulina Kornas, gibt es an diversen Ständen beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

28 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Kunst und Kunsthandwerk für jeden Geschmack gibt es an diversen Ständen beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

29 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Einen Flamingo-Walking-Act sieht man nicht alle Tage, aber beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

30 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Die Band Velour beeindruckt ihr Publikum mit einer Mischung aus Jazz, Hiphop und House beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 1 Bewertung

31 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Einen Flamingo-Walking-Act sieht man nicht alle Tage, aber beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

32 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Die Band Velour beeindruckt ihr Publikum mit einer Mischung aus Jazz, Hiphop und House beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

33 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Kunst und Kunsthandwerk für jeden Geschmack gibt es an diversen Ständen beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

34 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Die Band Velour beeindruckt ihr Publikum mit einer Mischung aus Jazz, Hiphop und House beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

35 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Die Band Velour beeindruckt ihr Publikum mit einer Mischung aus Jazz, Hiphop und House beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

36 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Spaß und gute Laune sind garantiert beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

37 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Auch in den Hinterhöfen der Steinstraße wird relaxt oder gute Laune verbeitet beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

38 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Hey Judeschka und Band fesseln das Publikum vor der Wiesenbühne beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

39 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Auch Spraykünstler dürfen nicht fehlen und haben extra Wände bekommen beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

40 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Hey Judeschka und Band fesseln das Publikum vor der Wiesenbühne beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

41 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Hey Judeschka und Band fesseln das Publikum vor der Wiesenbühne beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

42 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Soulige Stimme gepaart mit dem Sound eines Fender Rhodes ist das Markenzeichen des Duos Jason Pollux beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

43 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Die kulinarische Meile ist Treffpunkt für jung und alt beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

44 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Die Zuhörer kommen auf ihre Kosten beim Auftritt des Duos Jason Pollux beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

45 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Die Zuhörer kommen auf ihre Kosten beim Auftritt des Duos Jason Pollux beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

46 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Soulige Stimme gepaart mit dem Sound eines Fender Rhodes ist das Markenzeichen des Duos Jason Pollux beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 1 Bewertung

47 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Die Zuhörer kommen auf ihre Kosten beim Auftritt des Duos Jason Pollux beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

48 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Die kulinarische Meile ist Treffpunkt für jung und alt beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

49 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Soulige Stimme gepaart mit dem Sound eines Fender Rhodes ist das Markenzeichen des Duos Jason Pollux beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 1 Bewertung

50 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Auch in den Hinterhöfen der Steinstraße wird relaxt oder gute Laune verbeitet beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

51 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Auch in den Hinterhöfen der Steinstraße wird relaxt oder gute Laune verbeitet beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

52 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Lindy Drop + Lindypott sorgen für gute Stimmung vor der Initiativbühne beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

53 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Lindy Drop + Lindypott sorgen für gute Stimmung vor der Initiativbühne beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

54 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Die Zuhörer kommen auf ihre Kosten beim Auftritt des Duos Jason Pollux beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 1 Bewertung

55 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Wer sich traut, in der Öffentlichkeit zu tanzen, hat eine Menge Spaß bei der Musik von Lindy Drop + Lindypott beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 1 Bewertung

56 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Wer sich traut, in der Öffentlichkeit zu tanzen, hat eine Menge Spaß bei der Musik von Lindy Drop + Lindypott beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

57 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Kaleo Sansaa singt auf der Steinbühne und fesselt ihr Publikum beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

58 / 58 Fünfstellige Besucherzahlen beim siebten Wiesenviertelfest Kaleo Sansaa singt auf der Steinbühne beim Wiesenviertelfest in Wittens kreativem Zentrum rund um Wiesenstraße und Steinstraße Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Sponsoring, Spendengelder und mögliche Fördermittel bilden bisher keine ausreichend solide finanzielle Basis. „Wir wollen es schaffen, das Fest so zu organisieren, dass es langfristig existieren kann, seinen Charme und seinen Charakter behält, ohne dass es kommerziell wird“, so Randi Günnemann (30) vom langjährigen Orga-Team.

Organisieren das Wiesenviertelfest (v.l.): Irja Hönekopp, Benjamin Weu, Randi Günnenmann und Linda Ammon vom Wiesenviertelverein. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Dazu startet der Verein in diesem Jahr einen Entwicklungsprozess, um mit einer breiten Basis ins Gespräch zu kommen. Dazu gehören Akteure aus der Stadt, Politik und Wirtschaft. „Wir wollen möglichst viele Gruppierungen mit ins Boot kriegen, damit das Wiesenviertelfest eine feste Institution im Stadtbild bleibt“, betont Linda Ammon (33) vom Verein.

Ein Jahr Vorbereitung für einen Tag feiern

Die finanziellen Sorgen hätten in den Vorjahren viel Energie und Kapazität gekostet. Immerhin kostet das Fest jährlich rund 45.000 Euro. Ohne Personalkosten, da alle Mitstreiter sich ehrenamtlich, aber mit viel Herzblut, für das Fest stark gemacht haben. „Es ist zeitweise ein Vollzeit-Job aber ohne Bezahlung“, sagt Irja Hönekopp, Vorsitzende des Wiesenviertelvereins. „Ein Jahr vorbereiten für einen Tag feiern: Das können wir neben dem eigenen Broterwerb nicht mehr stemmen.“

Engagierte Bürger gesucht

So sucht der Verein viele kreative Lösungen. Und vor allen Dingen auch engagierte Bürger, die sich mit ihren Ideen und Tatkraft einbringen wollen. Unter dem Motto „Sichert das Wiesenviertelfest“ will man gemeinsam tief durchatmen, um neu zu starten. Für Ideen und Anregungen sei eine Mail an info@wiesenviertel.de die richtige Adresse.

Die positive Resonanz für das Fest ist bislang immer sehr groß gewesen. Die Enttäuschung über die Auszeit ist jetzt sicherlich größer. Aber alle Beteiligten sind sich sicher, dass es weitergehen wird. So ist eine kleine Ersatzveranstaltung geplant und ein regelmäßiges Forum, bei dem sich jeder einbringen kann.