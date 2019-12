Witten. Am Sonntag (15.12.)ist die große Fahrplanumstellung im Revier. Was heißt das für Busse, Züge und Straßenbahnen in Witten? Alles auf einen Blick.

Witten: Was sich bei Bus und Bahn ab Sonntag ändert

Neue Linien, neue Strecken: Der große Fahrplanwechsel bringt auch für Witten einige Veränderungen mit sich. Zu den Hauptverkehrszeiten fahren nun einige Buslinien im 15-Minuten-Takt. Dafür entfallen in den Randzeiten einzelne, wenig ausgelastete Verbindungen. Genaueres finden Sie in unserem Überblick:

RB 40 (Ruhr-Lenne-Bahn)

Die neue Zugmodelle von Abellio fahren künftig auch den Wittener Hbf an. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Auf der Strecke der RB 40 (Ruhr-Lenne-Bahn) sind künftig auch Neufahrzeuge mit höherer Kapazität und WLAN unterwegs. Abellio betreibt die Linie zwischen Essen und Hagen. Die Fahrzeiten ändern sich nicht.

S 5

Die S 5 fährt weiterhin im gewohnten 30-Minuten-Takt zwischen Dortmund Hbf und Witten Hbf und alle 60 Minuten weiter bis Hagen. Die Abfahrtszeiten ändern sich, da die bisherigen Standzeiten in Witten-Hbf verkürzt werden. Die S-Bahn nach Dortmund fährt im Wittener Hauptbahnhof zum Beispiel um 08.07 und 08.37 Uhr ab.

RE 4 und RE 16

Auf den Linien RE 4 von Dortmund über Witten nach Hagen bzw. Aachen und RE 16 (Ruhr-Sieg-Express) von Essen über Witten und Hagen nach Iserlohn bzw. Siegen bleibt alles beim Alten.

Straßenbahnen 309 und 310

Die neue Linie 309 verbindet Heven-Dorf mit Langendreer und fährt halbstündlich. Die Linie 310 fährt dafür seltener zwischen Heven Dorf und der Bochumer Innenstadt. Insgesamt ergibt sich so ein 15-Minuten-Takt für die Straßenbahnen auf dem Wittener Stadtgebiet. Bis Herbst 2020 besteht allerdings wegen Bauarbeiten zwischen Langendreer und der Haltestelle „Crengeldanz“ ein Ersatzverkehr mit Bussen.

320

Der Stadtteil Kämpen sowie die „Hölzer“ werden zukünftig nicht mehr von der Buslinie 320 angefahren. Das übernimmt die 375. Die Verbindungen nach Annen bzw. Rüdinghausen und nach Niedersprockhövel bleiben gleich. Die 320 fährt nur noch einmal pro Stunde zur Ruhr-Universität, nun aber durch das Lottental.

371

Die Buslinie 371 von Witten Hbf über Stockum nach Dortmund‐Oespel S-Bahnhof ändert die Abfahrtszeiten. Die Busse verkehren zwischen Witten Hbf und Uni/Stockum im 15-Minuten-Takt. Jeder zweite Bus fährt weiter nach Dortmund‐Oespel. Samstags sowie an Sonn– und Feiertagen verkehren die Busse wie bisher auch in einem 30‐/60‐Minuten‐Takt auf dem gesamten Streckenabschnitt. Der Halbstundentakt wird dabei an Samstagen bis ca. 18 Uhr ausgeweitet. Der 371er orientiert sich am neuen Betriebskonzept für die S‐Bahn‐Linie S1, die zukünftig zwischen Dortmund, Bochum und Essen alle 15 Minuten fährt.

374

Die neue Linie pendelt zwischen Vormholz, Heven und der Ruhr-Universität. Die Schleife um die Haltestelle „Zu den Eichen“ übernimmt die 374 und ersetzt dort die Linie 375.

375

Die 375 fährt stündlich die Strecke Wartenberg – Annen – Rathaus – Heven – Ruhr-Universität – Herbede – Kämpen. Achtung: Sie verändert teilweise ihren Linienweg, in Vormholz und Herbede sowie in Fahrtrichtung Ruhr-Uni. Laut Bogestra sind einzelne Wohnbezirke jetzt besser angebunden.

Am Busbahnhof in Witten hängen zurzeit Hinweisschilder – denn bis zum 14. Dezember 2019 gelten noch die alten Linienpläne. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Bereits vor Fahrplanumstellung zeigt sich ein Problem mit der Hardenstein-Gesamtschule: Die Ankunftszeiten der 375 sind nicht mit den Unterrichtszeiten abgestimmt. Die Stadt Witten dringt darauf, dass dies zur nächsten Fahrplanumstellung korrigiert wird.

376

Die 376 kommt von Hagen und Herdecke und fährt über den Schnee, Rathaus, Hbf und Heven zur Ruhr-Uni. Neu ist der Sonntagsfahrplan.

378/379

Die Linie 378 entfällt. Sie wird leicht verändert durch die Linie 379 ersetzt. Zwischen Witten Rathaus und Bommeraner Heide wird zur Hauptverkehrszeit ein Viertelstundentakt eingeführt. Die Linie 379 wird zudem in Bochum bis zum Ruhrpark verlängert. Einmal die Stunde fährt die 379 wie gehabt über Bommern hinaus nach Sprockhövel-Haßlinghausen.

SB 38

In Bommern wird die Haltestelle „Bommern Mitte“ neu bedient – bislang hieß sie Bommern-Denkmal. Der Haltepunkt „Bundesverlag“ entfällt. Die Abfahrtszeiten ändern sich in Witten nicht, weiterhin fährt die Stadtbuslinie z.B. um 10.26 Uhr ab Hbf in Richtung Hattingen, sonntags immer zur vollen Stunde.