Witten: Volker Rödig ist der „Radfahrer des Jahres 2019“

Witten. Radfahrer Volker Rödig aus Witten hat 3.100 Unterschriften für die Volksinitiative „Aufbruch Fahrrad“ gesammelt. Dafür wurde er ausgezeichnet.

Sein Engagement für den Ausbau der Radwege ist ausgezeichnet: Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC EN) hat Volker Rödig als „Radfahrer des Jahres 2019“ mit einer Urkunde geehrt. Denn der Wittener, seit zwölf Jahren Mitglied des ADFC, habe sich im letzten Jahr großartig eingesetzt bei der Unterschriftensammlung für die NRW-weite Volksinitiative „Aufbruch Fahrrad“.

„Ihm allein sind sicher ein beachtlicher Teil der insgesamt 3.100 Unterschriften der Wittener Bürgerinnen und Bürger zu verdanken“, erklärt die ADFC-Vorsitzende Susanne Rühl. Volker Rödig hat sich im letzten Jahr richtig engagiert: So machte er an der Ruhrtalfähre, am Schleusenwärterhäuschen und bei zahlreichen Wittener Veranstaltungen die Menschen auf die Initiative für ein Radgesetz in NRW aufmerksam. Er nutzte sogar den Besuch des Saatgut-Festival in Düsseldorf, um Unterschriftenlisten bereitzuhalten. Auch in seinem Garten an der Nachtigallstraße warb er mit einem Banner offensiv für die Aktion.

Im Mai endete die Unterschriftensammlung – mit Erfolg: 206.687 Menschen hatten unterzeichnet. Der Landtag hat daraufhin die Erstellung eines Radgesetzes mit neun Forderungen der Initiative beschlossen.