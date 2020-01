Zu einer offenbar wüsten Schlägerei ist es am Dienstagmorgen (28.1.) unter Schülern der Freiligrathschule gekommen. Offenbar gerieten zwei Gruppen aneinander, zwischen denen es schon länger Streit gab. Vier verletzte Jugendliche kamen ins Krankenhaus. Die Polizei schrieb eine Gesamtanzeige wegen Körperverletzung.

Warum sich die Hauptschüler derart heftig in die Wolle bekamen, darüber hat die Polizei noch keine Erkenntnisse. Jedenfalls war die Wut offenbar groß. Und es flogen nicht nur die Fäuste. „Mehrere Schüler schlagen und treten aufeinander ein!“ lautete der Funkspruch. Daraufhin setzen sich zwei Streifenwagenbesatzungen in Bewegung.

Polizei spricht von „heftiger Prügelei“ an Wittener Schule

Nach den bisherigen Ermittlungen war es um kurz nach zehn zu der heftigen Prügelei gekommen. „Treten, Schlagen, Kopfnuss“, das ging nach Auffassung der Beamten schon deutlich über einen normalen Ärger in der Pause hinaus. Sieben Wittener zwischen 13 und 16 Jahren waren nach bisherigen Angaben beteiligt. Rettungssanitäter brachten die vier offenbar Leichtverletzten in verschiedene Kliniken in Witten, Herdecke und Bochum. Messer oder andere Gegenstände waren laut Polizei nicht im Spiel.

Das Sekretariat setzte die Eltern der beteiligten Schüler in Kenntnis. Was der Grund für die Streitigkeiten gewesen sein könnte, dazu wollte die Konrektorin am Dienstagnachmittag auf Anfrage der Redaktion noch nichts sagen. Man sei noch „mitten in den Ermittlungen“ und es sei noch zu früh für eine Stellungnahme. Nach Angaben der Polizei gibt es erste Hinweise darauf, dass der Streit zwischen den beiden Schülergruppierungen schon länger schwelt.