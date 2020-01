Witten: Verfahren wegen Unfallflucht gegen Mann eingestellt

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort warf die Staatsanwaltschaft einem 40-jährigen Mann aus Witten vor, der sich am Dienstag vor Gericht in Bochum verantworten musste. Laut Anklage soll der Autofahrer am 28. Juni 2019 gegen 23.40 Uhr in Bochum beim Parken ein anderes Auto angefahren haben. Der Schaden durch die Anhängerkupplung summierte sich auf 699 Euro.

Vor dem Einzelrichter schwieg der Angeklagte zu dem Vorwurf. Ein 33 Jahre alter Mann, der damals seinen Hund ausführte, war Zeuge des Vorfalls. „Ich habe einen Knall gehört und das Auto gesehen“, berichtete er im Prozess. Allerdings sei er rund 200 Meter entfernt gewesen. Den entstandenen Schaden am angefahrenen Pkw fotografierte er und benachrichtigte den Fahrzeughalter.

Zeuge konnte den angeklagten Wittener nicht identifizieren

Außerdem fotografierte er später aus seiner Wohnung heraus den Autofahrer, als er wieder einstieg und wegfuhr. Vor Gericht konnte er den Angeklagten aber nicht identifizieren. Der Mann sei etwa Mitte 20 Jahre alt gewesen, meinte er. Das Unfallopfer, ein 47-jähriger Mann, erläuterte, der Stoßfänger an seinem Auto müsse erneuert werden. Den Schaden habe er aber noch nicht gemeldet, weil er den Verursacher nicht kenne.

Der Richter stellte das Strafverfahren gegen den Angeklagten ein. Ansonsten hätte man zwei Gutachten einholen müssen zur Frage, ob der fotografierte Mann wirklich der Angeklagte gewesen sei und wie hoch der Unfallschaden tatsächlich ist. Dieser Aufwand stehe in keinem Verhältnis zum angerichteten Schaden, waren sich alle Seiten einig. Daher wurde das Verfahren eingestellt.