Witten: Unbekannte legen 13 Gullydeckel auf Fahrbahn

An der Pferdebachstraße in Witten haben unbekannte Täter Gullydeckel auf die Fahrbahn gelegt und Altkleidercontainer umgeworfen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben am Wochenende an der Pferdebachstraße insgesamt dreizehn Gullydeckel ausgehoben – auf einer Länge von fast zwei Kilometern. Zu einem Unfall kam es nach Angaben der Polizei durch diesen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aber nicht.

Gegen 3.30 Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag (15. Februar) wurde die Polizei auf die ausgehobenen Gullydeckel aufmerksam. Die noch unbekannten Täter hatten die dreizehn Deckel aus der Fassung genommen und auf die Straße gelegt – und zwar zwischen dem Kreisverkehr an der Universität bis etwa auf Höhe des Sportplatzes von TUS Stockum.

Unbekannte werfen auch drei Altkleidercontainer um

Darüber hinaus haben vermutlich dieselben Kriminellen auch drei Altkleidercontainer entlang der Pferdebachstraße umgeworfen. Einmal in Höhe des Hauptfriedhofs und zwei weitere an der Abzweigung zur Gleiwitzer Straße.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Taten. Hinweise bitte zur Bürozeit unter 0234 909-5268 (-3801 außerhalb der Geschäftszeiten).

Schon einmal sind in diesem Monat Gullydeckel ausgehoben worden, allerdings in sehr viel geringerem Ausmaß. In der Nacht auf den 2. Februar hatten Unbekannte an der Schillerstraße zwei Deckel auf die Fahrbahn gelegt.