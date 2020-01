Witten. Unbekannte haben in einem Wald in Witten ein große Menge Müll entsorgt. Anwohner wollen einen Lastwagen gesehen haben.

Witten: Unbekannte entsorgen LKW-Ladung Müll im Wald

Unbekannte haben in einem Waldstück in Witten einen Berg von Müll abgeladen. Mehrere Anwohner entdeckten am Samstag die Kartons, Säcke und Möbelstücke im Waldstück auf dem Steinberg in Stockum, nahe der Straße Bebbelsdorf.

„Wie dreist kann man sein?“, fragt sich Peter Ludwig, der dort regelmäßig spazieren geht. Andere Anwohner hätten einen Lieferwagen mit offener Ladefläche gesehen, der am Freitagnachmittag über die Walfischstraße in das Waldstück gefahren sei. „Die Reifenspuren sind noch deutlich sichtbar“, schreibt uns Sabine Krings-Völkel, die bei ihrer Joggingrunde am Sonntag auf die wilde Kippe gestoßen ist. Und fragt sich: „Was sind das für Zeitgenossen?“

Viele Lebensmittel und Verpackungen wurden entsorgt

Auf dem Müllhaufen würden neben zwei Regalen mit Brandschäden auch eine Menge Lebensmittel und leere Verpackungen liegen, berichtet Peter Ludwig, etwa Falafeln und Kefir-Becher. „Es sieht aus, als hätte da jemand seinen Imbiss aufgelöst.“

Insgesamt sechs Mal ist die wilde Kippe von Anwohnern beim Mängelmelder der Stadt angezeigt worden. Montag oder Dienstag wird das Betriebsamt den Müll in Stockum aufsammeln. Dass der Verursacher zur Rechenschaft gezogen wird, ist unwahrscheinlich. „Die meisten sind leider so schlau, dass sie nicht erwischt werden“, sagt Stadt-Sprecherin Astrid Raith. Bei solchen Delikten gehe die Erfolgsquote gegen Null.