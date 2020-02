Witten: Toter Patientin im EvK fehlen Kleidung und Schmuck

Die Familie ist erschüttert: Die Mutter – eine Frau aus Bommern – sei in der Notaufnahme des Ev. Krankenhauses (EvK) verstorben und dem Bestatter später quasi nackt übergeben worden. Kleidung und Schmuck seien nicht auffindbar gewesen. „Wir haben nun Anzeige erstattet“, sagt Schwiegersohn Thorsten Pickhan (36).

Weil er in Essen lebt, hat er sich dort an die Polizei gewendet. Das Delikt lautet auf Diebstahl und Störung der Totenruhe. „Der Beamte hat gesagt, so etwas Gruseliges hat er in seinen langen Dienstjahren noch nicht erlebt.“ Seine Schwiegermutter, so Pickhan, sei schwer krebskrank gewesen, am Morgen des 17. Januar – einem Freitag – in die Notaufnahme des EvK gebracht worden und kurz darauf dort verstorben.

Der Wittenerin fehlte eine Kette mit einem goldenen Kreuz

Als der Bestatter sie am darauffolgenden Montag aus der Leichenhalle der Klinik abholen wollte, habe sie lediglich das krankenhauseigene Flügelhemd getragen. Kleidung und Schmuck, die normalerweise zur Abholung der Angehörigen aufbewahrt werden, waren nicht auffindbar, sagt der Schwiegersohn. Seine Schwiegermutter habe Jogginghose und Pulli getragen sowie eine Kette mit einem goldenen Kreuz. Der Schmuck sei nicht sehr kostbar gewesen. „Es geht uns um den ideellen Wert.“ Was übrigens nicht verschwunden gewesen sei: die Zahnprothesen.

Sein Schwiegervater habe beim Leiter der Notaufnahme nach dem Verbleib von Kleidung und Schmuck gefragt. Man habe dort zunächst mitgeteilt, dass man die verschmutzte Kleidung entsorgt habe – und dabei wohl auch aus Versehen die Kette. Danach habe es noch abweichende Aussagen gegeben. Daraufhin hat Pickhan Anzeige erstattet.

Ev. Krankenhaus möchte zu dem Vorfall noch nicht Stellung beziehen

Dass der Bestatter etwas mit dem Vorfall zu tun haben könnte, wie manch einer vielleicht denken mag, schließt der Schwiegersohn aus. Denn er sei ein Freund der Familie. Was Thorsten Pickhan enttäuscht: „Bislang hat sich nicht einmal jemand vom Krankenhaus für den Vorfall entschuldigt.“ Er selbst habe versucht, mit der Verwaltungsdirektorin zu sprechen. Das sei nicht möglich gewesen.

„Der Fall ist uns bekannt und wird intern bearbeitet“, sagt EvK-Sprecher Jens-Martin Gorny auf Anfrage. Bislang könne man noch keine Stellung dazu beziehen.

Bochums Polizeisprecher Volker Schütte bestätigt, dass bei den Essener Kollegen die entsprechende Anzeige eingegangen ist. Dass Geld, Uhren oder Schmuck aus Patientenzimmern entwendet würden, sei nicht untypisch. Spezielle Zahlen für Witten könne er nicht nennen. Doch in NRW wurden 2017 laut Landeskriminalamt fast 6.500 Diebstähle mit einem Schaden von 3,5 Millionen Euro in Krankenhäusern registriert. Doch ein Fall wie der beschriebene, so Schütte, sei ein anderes Kaliber.