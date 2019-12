Witten. An diesem Wochenende (13. bis 15.12.) kann man was erleben in den Wittener Stadtteilen. Es gibt Musik. Auch ein „Schnapserlabend“ ist im Angebot.

Witten: Stadtteile locken mit „Schnapserlabend“ und Konzert

Der Herbeder Glühweintreff ist noch bis zum 5. Januar täglich von 16 bis 21 Uhr geöffnet. Samstags gegen 17 Uhr finden kleine Events statt: Am 14. Dezember veranstaltet der Kanu-Club Witten einen „Schnapserlabend“, am 28. Dezember singen „Die Nachtwächter“ und am 4. Januar tritt Alleinunterhalter Günther mit Livemusik auf.

Der „Lebendige Adventskalender“ in Bommern ist eine Initiative der evangelischen Gemeinde. Noch bis einschließlich 23. Dezember öffnet sich jeden Tag ab 18.30 Uhr ein anderes Türchen im Stadtteil. An diesem Freitag lädt Familie Wichert, Karlstr. 11, ein. Am Samstag sind die Nachbarn vom Trienenkotten, Am Dellmannskotten 2 (2. Garage links), an der Reihe, und am Sonntag die Müllers, Bergheide 20. Weitere Details: www.kirchebommern.de unter Gruppen/Angebote.

Kirchenchor und Bläserkreis treten in Witten-Stockum auf

Die evangelische Kirchengemeinde Stockum lädt zur 34. Stockumer Advents- und Weihnachtsmusik ein. Kirchenchor und Bläserkreis treten am dritten Advent (15. Dezember) um 17 Uhr in der Kirche an der Hörder Straße auf. Wer mag, kann mitsingen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Zu einem Konzert mit alten und neuen Advents- und Weihnachtsliedern zum Zuhören und Mitsingen laden der Gospelchor „Sing Halleluja“ und das Bündnis für Buchholz am Sonntag, 15. Dezember, 17 Uhr, in die Buchholzer Kirche ein. Das Konzert steht unter dem Motto „Shalom-Shanthi-Frieden“. Der Eintritt ist frei, eine Spende willkommen.

Auch in diesem Jahr bespielt der Saxofonist und Klarinettist Wolf Codera mit seinem Weihnachtskonzert am Sonntag, 15. Dezember, ab 18 Uhr wieder den Altarraum der Annener Erlöserkirche an der Westfeldstraße 81. Mit ihm stehen Künstler mit internationalem Renommee auf der Bühne. Für das Konzert sind noch einige wenige Karten auf ruhrticket.de erhältlich. Eintritt: ab 19 Euro.

Wittener können Bratwurst essen und einen Tannenbaum kaufen

„Endlich wieder Weihnachtszeit“ heißt es am Sonntag (15.12.), wenn der Junge Chor Kinereth in der St. Pius-Kirche (Piusstraße 1) in Rüdinghausen auftritt. Einlass ist ab 16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Gärtnerei Overhoff am Schneer Weg 31a beginnt den Sonntag um 10 Uhr mit einem Adventsgottesdienst. Danach gibt’s bis 16 Uhr Glühwein, Bratwurst und Tannenbäume zu kaufen.

Aufs Weihnachtsfest einstimmen kann man sich schon an diesem Freitag, 13. Dezember, in der „Coffee at work“-Arena in Rüdinghausen. Unter dem Motto „Mellmausland singt“ können Kinder dort singen, basteln und sich die Weihnachtsgeschichte anhören. Außerdem laden Stände zum Stöbern ein und die Besucher können selbst Kerzen ziehen. Mit Glühwein, Kakao, Bratwürstchen und Stockbrot ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Los geht es an der Brunebecker Straße 71 um 17 Uhr.