Damit es auch im Sommer 2020 abwechslungsreiche Ferienspiele in Witten gibt, sucht die Stadt Unterstützer. Hier ein Bild aus dem vergangenen Jahr vom Ferienspaß auf der Zeche Nachtigall.

Witten. Bis zum Sommer ist es noch lange hin. Trotzdem sind die Ferienspiele schon Thema bei der Stadt Witten. Sie sucht Unterstützer – gern auch neue.

Witten: Stadt sucht Unterstützer für Ferienspiele im Sommer

Die Sommerferien scheinen zwar noch weit weg, trotzdem beginnen bereits die Planungen für die 47. Wittener Ferienspiele. Die Stadt Witten sucht wieder Veranstalter, Sponsoren und Spender für die zahlreichen Aktivitäten, die vom 29. Juni bis zum 11. August dauern.

Das Team der Ferienspiele freut sich über Personen und Institutionen, die das Programm unterstützen. Vereine und Organisationen sind herzlich eingeladen, Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche von sechs bis 17 Jahren anzubieten, die einen Ferienpass besitzen. (Freizeit-)Einrichtungen können Kindern und Jugendlichen, die einen Ferienpass besitzen, einen günstigeren Eintritt oder andere „Zückerchen“ anbieten. Sponsoren und Spender können die Ferienspiele finanziell unterstützen und so viele tolle Aktionen erst möglich machen.

Stadt: Wir freuen uns über langjährige Partner und neue Unterstützer

Je mehr Partner sich an den Ferienspielen beteiligen, desto größer und vielfältiger wird am Ende das Programm der Ferienspiele sein. „Wir freuen uns über langjährige Partner ebenso wie über neue Unterstützerinnen und Unterstützer, die neue Ideen mitbringen“, sagt Koordinatorin Andrea Hold. Interessierte können sich unter ferienspiele@stadt-witten.de oder unter 581 5353 melden.

Mit den Ferienspielen bietet die Stadt Witten gemeinsam mit zahlreichen Partnern immer in den Sommerferien ein vielfältiges Programm für Kinder und Jugendliche an. Dazu gehören kostenlose Veranstaltungen und günstigere Eintrittspreise für manche Einrichtungen. Außerdem gibt es mit dem Ferienpass freien Eintritt in die Schwimmbäder. Die Teilnehmer müssen einmal einen Ferienpass kaufen und können damit die Angebote nutzen.