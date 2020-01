Weihnachtsbaumentsorgung: Weihnachtsbäume können wie hier auf dem Platz an der Gedächtniskirche in Witten abgelegt werden. Die Stadt schreddert die Bäume.

Witten. An 16 Plätzen im Wittener Stadtgebiet kann man ausrangierte Tannenbäume ablegen. Die Stadt schreddert sie und nutzt das Häckselgut für Beete.

Witten: Stadt richtet Sammelstellen für Weihnachtsbäume ein

Wer Platz im Wohnzimmer braucht und seinen Weihnachtsbaum loswerden möchte, hat ab sofort die Möglichkeit dazu: Bis zum 13. Januar hat die Stadt in allen Stadtteilen 16 Sammelstellen eingerichtet, an denen die Bäume abgegeben werden können. Die Tannen sollten ohne Lametta, Baumschmuck, Plastiktüten oder sonstigen Müll abgegeben werden, denn sie werden gehäckselt und fließen in den Naturkreislauf zurück. Das Häckselgut wird z.B. auf Wegen und Pflanzbeeten verstreut.

Die Abgabe der Bäume ist an diesen Standorten möglich:

Annen und Rüdinghausen: Herdecker Straße (Wanderparkplatz), Parkplatz Kreisstr./Am Heisterkamp sowie Parkplatz am Hallenbad.

Bommern: Friesenplatz, Parkplatz des Sportplatzes am Goltenbusch sowie Wanderparkplatz Nachtigallstraße

City: Platz der Gedächtniskirche, Parkplatz am Wullenstadion, Dortmunder Straße Nähe Fuhrpark (beschildert).

Heven: Parkplatz Sportplatz Haldenweg

Herbede: Hammertal, Ecke Deitermannsknapp (Buswendeschleife), Vormholzer Ring, am Bolzplatz, Franz-Wohlleb-Platz, Parkplatz der Kita Durchholz, Parkplatz an der Zeche Hollandstraße hinter der Rettungswache.

Stockum: Parkplatz am Sportplatz Pferdebachstraße