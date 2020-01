Ein Pilz konnte in die kranke Eiche am Ossenkamp in Witten-Heven eindringen, nachdem ein großer Teil der Krone herausgebrochen war. s

Witten. Eine mächtige Eiche in Witten-Heven wird zwar nicht gefällt. Aber viel wird von dem kranken Baum nicht übrig bleiben. Die Stadt legt die Säge an.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Witten: Stadt kappt kranke Eiche bis auf den Stamm

Die Stadt lässt eine etwa 60 Jahre alte Eiche in Witten-Heven bis auf den Stamm kappen. Die Sägte wird noch in dieser Woche angesetzt. Der Baum in der Straße „Ossenkamp“ sei nicht mehr standsicher, heißt es. Bei einem Sturm brach laut Grünflächenabteilung zunächst ein großer Teil der Krone heraus. „Dann drang ein zerstörerischer Pilz in die offene Wunde“ein, so Baumschutzexperte Carsten Heier. Vom Stamm bleibe nur noch ein zirka fünf Meter hohes Stück übrig. Darin könnten Meisen, Spechte und andere Vögel bald Bruthöhlen finden.

Von der Eiche in Witten bleiben nur fünf Meter Stamm übrig. Foto: Stadt Witten