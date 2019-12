Witten: Sparkassen-Bürgerstiftung prämiert Bildungsprojekte

Die Wittener Sparkassen- und Bürgerstiftung hat unter dem Motto „Bildung geht uns alle an“ drei Projekte mit jeweils 5000 Euro. Es geht um neue Wege in der Bildung.

Zu den Siegern gehört ein digitales Projekt des Fördervereins der Bibliothek Witten. Seit 2016 gibt es in der Bücherei einen sogenannten „Makerspace“, einen Ort zum kreativen Ausprobieren und Experimentieren, zum Beispiel mit 3D-Druckern. Die Siegprämie soll nun in die weitere Ausstattung fließen. Kinder sollen spielerisch an neue Techniken herangeführt, Erwachsenen soll der Umgang mit neuen technischen Entwicklungen erleichtert werden.

Wittener Kinder sollen lernen, wie Roboter programmiert werden

Geplant sind Workshops, etwa mit dem Roboter „Lego-Boost“. Das ist ein Roboter aus Legosteinen, der mit Hilfe einer App zum Leben erweckt werden kann. „Die Kinder sollen spielerisch an den Aufbau und das Programmieren von Robotern herangeführt werden“, erklärt Bibliothekarin Melanie Duwe.

Einen ganz anderen Schwerpunkt hat das Projekt „Bildungsgarten Vöckenberg“ von Benjamin Gräulich. „Wir wollen das Bewusstsein von jungen Leuten für den Anbau von Gemüse und gesunder Ernährung schärfen“, sagt der Geschäftsführer der Wittener Entwicklungsgesellschaft.

Am Wittener Vöckenberg pflanzen Schüler Gemüse an

Mit der VHS Witten/Herdecke will er möglichst vielen Bildungseinrichtungen Kurse in Gartenbau anbieten. Einen wichtigen Partner hat Benjamin Gräulich bereits. „Wir arbeiten eng mit der Harkortschule zusammen“, so der Projektleiter. Auf dem Feld am Annener Vöckenberg pflanzen die Schüler der ersten und zweiten Klasse Gemüse an. „Sie sollen spielerisch erfahren, was für sie gesund ist und woher das Gemüse im besten Fall kommen sollte - nämlich vom Feld um die Ecke“, sagt Gräulich. Mit dem Fördergeld möchte er ein multifunktionales Zelt auf dem Acker des Vöckenberg aufstellen. „Da können dann alle zusammen Hausaufgaben machen und sich mit Gartenbau beschäftigen.“

Um Kinder geht es auch bei der Initiative „Kontrakt- Unternehmen für Bildung“. Sie begleitet unter anderem junge Menschen mit Migrationshintergrund auf ihrem Weg bis zur Ausbildung oder dem Studium. Auch Mütter und Väter erhalten Hilfe. „Wir wollen gerade ausländische Eltern über das Bildungssystem informieren“, sagt Kinder-und Jugendcoach Ralf Maurer. Denn gerade die Familie übe häufig großen Druck auf die Kinder aus. „Sie wissen beispielsweise oft nicht, dass Ausbildungen in Deutschland sehr anerkannt sind“, so der Coach.

Die Vielseitigkeit der Projekte sei der Bürgerstiftung besonders wichtig gewesen, sagt Sparkassen-Vizechefin Andrea Psarski. „Jedes Projekt hat einzeln einen hohen Stellenwert, aber sie ergänzen sich auch untereinander. Vielseitigkeit ist wichtig, damit Bildung auch in Zukunft funktionieren kann.“