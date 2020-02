Witten: Seepferdchen – Neue Anforderungen bereiten Probleme

40 Jahre lang galt die Prüfungsordnung für Schwimmabzeichen. Doch am 1. Januar wurden die Kriterien angezogen. Die Kinder müssen nun mehr leisten, wenn sie etwa Seepferdchen, Bronze oder Silber-Abzeichen machen. Und so manches Kind muss nun länger üben. Und das heißt, angesichts langer Wartelisten für die Schwimmkurse und geringer Wasserzeiten für die Vereine: „Wir können weniger Kindern für die Abzeichen ausbilden“, so Ingelore Köster von PV Triathlon, die sich seit Jahrzehnten um Wittens Nichtschwimmer bemüht.

Im Prinzip, da sind sich alle Schwimmlehrer einig, ist man froh über das verschärfte Reglement. „Es ist fatal, dass Eltern bislang glaubten, ihre Kinder könnten schwimmen, weil sie das Seepferdchen haben“, sagt Tanja Lücking vom Stadtsportverband. „Die Kinder konnten nicht mehr als sich über Wasser halten.“ Die Wittener DLRG hatte die bisherigen Regeln „seit Langem und immer wieder kritisiert“, so Sprecherin Vanessa Vogel. Sie sagt: „In unserer Leistungsgesellschaft wollen die Eltern, dass ihre Kinder möglichst schnell ein Abzeichen erreichen.“ Zugunsten der Sicherheit hatte die DLRG darum ihre Kriterien für die Abzeichen längst selbst erhöht.

Nicht mehr irgendwie durchs Wasser paddeln

Künftig müssen Kinder für das Seepferdchen die Baderegeln kennen. Sie dürfen nicht irgendwie 25 Meter durchs Wasser paddeln, sondern eine Schwimmform muss grob erkennbar sein. Das Tauchen mit Schwimmbrille ist verboten, die Augen dürfen nass werden. Und: Sie müssen ins Wasser springen und direkt losschwimmen, also nicht länger vom sicheren Beckenrand aus starten. „Das bist nicht schlecht“, sagt Dagmar Kuhlmann, Abteilungsleiterin Schwimmen bei der SUA Annen. „Wenn ein Kind das kann, ist es auch wahrscheinlich, dass es sich irgendwie ans Ufer retten kann, wenn es in ein Gewässer fällt.“

Mit der „Arschbombe“ zu Bronze springen

Die größte Änderung findet Ingelore Köster vom PV Triathlon am besten: „Die Kinder müssen nicht mehr die Meter erfüllen, sondern die Zeit. Und das macht einen Riesenunterschied.“ Schwamm man bis Ende 2019 für das Bronze-Abzeichen zum Beispiel 200 Meter in maximal 15 Minuten, muss man nun die ganze Viertelstunde durchschwimmen – mindestens 200 Meter und das in zwei verschiedenen Schwimmstilen (Brust und Rücken). Auch der Pflichtsprung vom Drei-Meter-Brett wurde abgeschafft – weil so wenige Schwimmbäder über einen hohen Sprungturm verfügen. Stattdessen zeigt man jetzt mehrere Sprünge vom Ein-Meter-Brett. Die „Arschbombe“, offiziell „Paketsprung“ genannt, ist dabei Pflicht.

So positiv die neuen Regeln, so negativ ihre Auswirkungen: Denn die Expertinnen befürchten, dass pro Jahr weniger Kinder ihr Seepferdchen-Abzeichen machen können, weil die Schwimmkurse länger dauern. Schon jetzt ist die hohe Zahl der Nichtschwimmer in Witten ein großes Problem. Ein Grund dafür sind zuwenig Schwimmmöglichkeiten.

Witten Vereine helfen beim Schulsport aus Eine zusätzliches Schwimmangebot wurde in Witten mangels Fördergelder wieder eingeschränkt: So hatten die Schwimmvereine ab 2018 Übungsleiter an die Grundschulen geschickt, damit diese die Lehrkräfte im Schulsport unterstützen. „Eine Lehrerin betreut 30 Kinder, von denen zehn gut schwimmen können und zwanzig schlecht“, erklärt Tanja Lücking vom Stadtsportverband. „Das ist ein schwieriger Spagat: Welche von den beiden Gruppen soll ich fördern?“ Durch den Vereins-Schwimmlehrer habe man die Kinder aufteilen können. 2020 läuft dieses Projekt aber nur noch an zwei Grundschulen, an der Gerichts- und der Breddeschule. Diese besuchten besonders viele Nichtschwimmer, so Ingelore Köster vom PV Triathlon.

Anderthalb bis zwei Jahre wartet man in Witten auf einen Schwimmkurs der DLRG. Auch die Sport-Union Annen hat eine lange Warteliste. Beim PV Triathlon gibt es ein Online-Anmeldesystem – die schnellsten ergattern den Kurs. Immer wieder gibt es Rückschläge – das Lehrschwimmbecken der Hüllbergschule wird zurzeit saniert und ist bis Ostern 2020 geschlossen. Auch das Schwimmbecken der Pferdebachschule war zwischenzeitlich für drei Wochen dicht. Gute Chancen hat man bei Kursen im Lehrschwimmbecken der Grundschule Buchholz, weit ab von der Wittener Innenstadt, sowie bei den Ferienschwimmkursen, die zum Beispiel über den Stadtsportverband angeboten werden.

Aber auch die Eltern seien in der Pflicht, mit ihren Kindern das Schwimmen zu üben, findet Tanja Lücking. „Und darauf haben sie immer weniger Zeit und Lust.“ Stattdessen werde die Verantwortung an die Schulen und Vereine weitergegeben.