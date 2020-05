Zu einer Körperverletzung kam es am Samstagabend (16.5.) im Hbf Witten. Die Polizei sucht Zeugen.

Polizei Schwarzfahrerin tritt Kontrolleurin in Unterleib

Witten. In der Abellio-Bahn hat eine Zugbegleiterin eine Schwarzfahrerin erwischt. Diese trat der Schaffnerin und flüchtete beim Halt in Witten.

Eine Fahrkarten-Kontrolleurin ist abends in der Abellio-Bahn von einer Schwarzfahrerin brutal angegriffen worden. Als die 33-jährige Frau das Ticket der mutmaßlichen Täterin sehen wollte, konnte diese keinen Fahrausweis vorweisen. Die auf 35 bis 45 Jahre alte geschätzte Bahnfahrerin wollte oder konnte auch keinen Personalausweis vorzeigen oder anders ihre Identität bestätigen. Als der Zug in Witten hielt, trat die Tatverdächtige der 33-Jährigen laut Polizei in den Unterleib. Dann flüchtete sie. Gesucht wird eine etwa 1,65 Meter große Frau mit kurzen dunkelroten Haaren. Gekleidet war sie mit einer blauen Steppjacke und einer hellblauen Jeans.

Hinweise: 0800 6 888 000.