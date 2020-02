Im künftigen Rathausforum in Witten wird fleißig gewerkelt. Die Stahlträger für das Glasdach sind schon da.

Sanierung Witten: Rathausforum nimmt allmählich Gestalt an

Witten. Der Innenausbau des Rathauses schreitet voran. Stahlträger fürs künftige Glasdach sind schon da. Auch der Fahrstuhlschacht ist fertig.

Das neue Rathausforum nimmt Gestalt an. Es soll Heimat der Bürgerberatung sein, aber auch ein Ort, an dem Menschen sich treffen. Inzwischen haben die Arbeiten für das Dach begonnen. Die Stahlträger sind vergangene Woche bereits „eingeschwebt“, die Glasscheiben sollen – wie auch die Verschattungsanlage – in wenigen Wochen folgen.

„Keine Seite und kein Winkel ist wie der andere“, beschreibt Projektkoordinator Matthias Feller die unregelmäßige Form des Innenhofs. Vor allem in den Ecken müssten daher sowohl die Stahlträger als auch die Scheiben speziell angepasst werden.

Fahrstuhlschacht für den Südflügel des Wittener Rathauses ist fertig

Auch innendrin bekommt der neue Südflügel zunehmend ein Gesicht. Teils wird es auch schon richtig konkret. So ist der Fahrstuhlschacht in der Nähe des Rathausturms bereits fertig. Auch die Lüftungsanlagen sind schon da. Sie stehen im Turm und werden für das Rathausforum, einen Teil der Beratungsräume und einen Teil der Büros, die zur Ruhrstraße gerichtet sind, zuständig sein.

Erste Standorte der Beratungsräume sind bereits erkennbar. Sie sollen durch ihre Position später für Besucher besonders leicht zu finden sein. In der Spitze sind zurzeit über 40 Personen gleichzeitig auf der Baustelle aktiv. Ein wichtiger Helfer ist aber auch der Drehkran: Mit etwa 70 Metern Höhe überragt er den Rathausturm und kann so Lasten darüber heben.