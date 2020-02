Witten: Prozess um Flüchtlinge und Schleuser vertagt

Witten. Zwei junge Afghanen stellten auf der Annenstraße in Witten einen mutmaßlichen Schleuser zur Rede. Der Streit beschäftigt nun das Landgericht.

Der Prozess gegen zwei Flüchtlinge aus Afghanistan tritt auf der Stelle. Die beiden 25 und 20 Jahre alten Männer müssen sich wegen schweren Raubes, gefährlicher Körperverletzung und Erpressung vor der Jugend-Strafkammer des Landgerichts Bochum verantworten. Am Montag wurde die Verhandlung auf Ende Februar vertagt, da ein Zeuge nicht erschienen war und ein zweiter von der Polizei nicht gefunden werden konnte.

Die beiden Angeklagten sollen am 27. Juli 2019 unter Gewaltanwendung einem Mann sein Handy abgenommen haben. Die Tat ereignete sich frühmorgens auf der Annenstraße in Höhe des Jobcenters in Witten. Beide Angeklagten geben die Tat grundsätzlich zu. Der 25-Jährige erklärte, das Opfer sei als Schleuser tätig und habe von ihm 7000 Dollar erhalten, um seinen Bruder aus der Türkei nach Deutschland zu bringen. Der Mann behielt das Geld, holte den Bruder aber nicht aus der Türkei. Er habe sich betrogen gefühlt.

Foto der Schwester ohne Kopftuch

Der 20-Jährige wiederum war sauer auf das spätere Opfer, weil der Mann ein Foto seiner Schwester auf dem Handy hatte. „Auf dem Foto trug sie kein Kopftuch. Aber in der Öffentlichkeit und vor Fremden ist sie immer verschleiert“, betonte er. Er sei deshalb sehr aufgebracht gewesen und wollte den Mann veranlassen, das Foto zu löschen. Doch das wollte dieser nicht. Der Streit eskalierte und der Mann versuchte, wegzulaufen.

Bewaffnet waren die Angeklagten mit einem Taschenmesser und einem Fahrrad-Kettenschloss. Der 25-Jährige soll mit dem Fahrradschloss auf den Mann eingeschlagen haben. Der 20-Jährige gab zu, dem Mann „aus Versehen“ eine Stichverletzung am Arm zugefügt zu haben. Außerdem habe er ihm zwei Mal ins Gesicht geschlagen. Ihm sei eine Sicherung durchgebrannt, erklärte sein Verteidiger. Der Prozess wird fortgesetzt.