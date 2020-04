Witten: Polizei stoppt zwei Raser nach gefährlichen Manövern

Zwei Raser gingen der Polizei in Witten am Dienstagabend ins Netz.

Witten. Zeugen meldeten bei der Polizei-Leitstelle am Dienstagabend zwei Raser. Da waren die Autos aber schon einer Streife in der City aufgefallen.

Zwei Verkehrsrowdys, die mit mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in der Innenstadt unterwegs waren, sind einer Polizeistreife am Dienstagabend ins Netz gegangen.

Gerade als die Beamten mit ihrem Streifenwagen an der Kreuzung Bonhofferstraße / Hauptstraße anhielten, rauschten der AMG Jeep sowie ein VW Golf mit laut aufheulenden Motoren in Richtung Ardeystraße an ihnen vorbei. Der Polizeiwagen folgte den Rasern.

Zeugen meldeten die Raser bei der Polizei

Beide Wittener Fahrzeugführer (21,25) konnten schließlich angehalten und kontrolliert werden. In der Zwischenzeit hatten schon Zeugen bei der Leitstelle in Bochum angerufen, um genau diese beiden Autos zu melden. Die Zeugen schilderten dabei zu schnelle und gefährliche Fahrmanöver, außerdem sollen die Fahrer über eine rote Ampel gefahren sein.

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen gegen die beiden jungen Wittener aufgenommen. Es wird dabei auch geprüft, ob die beiden sich ein Autorennen geliefert haben.

