Witten: Auto stößt mit Schulbus zusammen - drei Verletzte

Witten. Ein Schulbus und ein Auto sind in Witten zusammengestoßen. Es gab mehrere Verletzte. Der Bus war auf der Rückfahrt von einer Grundschule.

Glück im Unglück hatten einige Wittener Grundschulkinder. Auf dem Rückweg vom Unterricht hatte ihr Schulbus auf der Wittener Straße in Herbede einen Unfall. Drei Personen – nicht die Kinder – wurden schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Die Feuerwehr wurde am Mittwochmittag (20.5.) gerufen. Der Schulbus und ein Pkw waren aus bislang unbekannter Ursache in Höhe der Autobahnbrücke an der Wittener Straße zusammengestoßen. Drei Kinder, die sich in dem Bus befanden, blieben unverletzt. Drei weitere Unfallbeteiligte mussten vom Rettungsdienst verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die Wittener Straße wurde für etwa eine Stunde in beiden Richtungen voll gesperrt.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Beim Bus fiel zum Beispiel die Frontscheibe heraus. Die Wittener Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsmittel wie Öl und Diesel ab und klemmte die Fahrzeugbatterien der betroffenen Fahrzeuge ab. Gegen 13 Uhr war der Einsatz der insgesamt 23 Einsatzkräfte beendet und die Wittener Straße wieder freigegeben.