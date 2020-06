Witten: Pferdebachstraße wird bis Mitte August gesperrt

Witten. Die Großbaustelle Pferdebachstraße in Witten wird Autofahrern in den nächsten Wochen noch mehr abverlangen. Es kommt zu einer weiteren Sperrung.

Die Pferdebachstraße in Witten wird ab Montag (15.6.) in Richtung Innenstadt zwischen Westfalen- und Schlachthofstraße voll gesperrt. Bis zum Krankenhaus kann man aber – aus Richtung Hauptfriedhof kommend – weiter durchfahren.

Die Straße wird seit zwei Jahren aufwändig umgebaut, insofern hat man sich an das Nadelöhr zwar längst gewöhnt. Jetzt kommt es allerdings noch dicker. Nachdem die Fahrbahn in Richtung Uni/Autobahn schon lange gesperrt ist, wird nun auch der Verkehr in Richtung Ardeystraße abgebunden. Die Pferdebachstraße wird sozusagen zur Sackgasse.

Open Grid Europe (OGE) erneuert in Höhe des Rheinischen Esels eine Ferngasleitung. Die Sperrung sei nicht zu vermeiden, da es bei diesen Arbeiten keine Erschütterungen durch vorbeifahrende Fahrzeuge geben dürfe, so die Stadt.

Krankenhaus und Geschäfte an der Pferdebachstraße in Witten bleiben erreichbar

In Richtung Innenstadt wird der Verkehr über Westfalenstraße, Dortmunder Straße und Ardeystraße umgeleitet. Autofahrer können das Evangelische Krankenhaus weiterhin über die Pferdebach- beziehungsweise Diakonissenstraße erreichen. Wer die Klinik verlässt, muss von dort aus über die Westfalenstraße fahren, um in die Innenstadt zu kommen.

Das Medizinische Zentrum und weitere Geschäfte dort sind während der Vollsperrung nur von der Ardeystraße aus zu erreichen. Dafür wird die Pferdebachstraße zwischen Schlachthof- und Ardeystraße erstmals seit Beginn der Bauarbeiten wieder in beide Fahrtrichtungen für den Verkehr geöffnet und die Ampelkreuzung Pferdebach-/Ardeystraße angepasst. So können Sparkasse, Boni, Getränkemarkt und anderen Läden entlang der Schlachthofstraße trotz der Vollsperrung erreicht werden.

Stadt Witten: Baustelle läuft ansonsten normal weiter

Ansonsten läuft die Baustelle Pferdebachstraße während der Arbeiten an der Ferngasleitung laut Stadt normal weiter. In der Westfalenstraße wird der Kanalbau fortgesetzt, nördlich der Westfalenstraße bis zur Leostraße wird an den Versorgungsleitungen und stadteinwärts am Einbau des Straßen-Unterbaus gearbeitet. Nachdem die Baustelle im Sommer 2019 wegen Unstimmigkeiten zwischen Stadt und Baufirma bei der Befestigung des Untergrunds monatelang fast stillstand, sind nun deutliche Fortschritte zu erkennen. Bis Ende 2021 soll Wittens größtes Straßenbauprojekt der letzten Jahrzehnte möglichst abgeschlossen werden.Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Witten