Witten: Neun Architekten-Entwürfe fürs neue Bildungsquartier

Ab August vergangenen Jahres konnten Architekten Vorschläge zur Gestaltung des geplanten neuen Stadtteil- und Bildungszentrums in Annen-Nord einreichen. Rund 45 Büros aus ganz Deutschland hatten zunächst ihr Interesse am Projekt bekundet, so Stadtbaurat Stefan Rommelfanger. Nachdem der Bewerberkreis auf 15 reduziert worden sei, hätten schließlich neun Architekturbüros bei der Stadt ihre Entwürfe eingereicht.

Über die drei besten Vorschläge wird am kommenden Donnerstag (13.2.) eine Jury im Saalbau beraten – und entscheiden. Dieser gehören von Wittener Seite unter anderem Schuldezernent Frank Schweppe, mehrere Ausschussvorsitzende sowie der Leiter der Baedecker-Grundschule, Andreas Straetling, an. Als Fachpreisrichter konnten laut Stefan Rommelfanger unter anderem die Architektin und Stadtplanerin Prof. Christa Reicher von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und die Landschaftsarchitektin Prof. Ulrike Beuter vom Büro Planergruppe Oberhausen gewonnen werden. Die prämierten Entwürfe sollen später auch der Öffentlichkeit vorgestellt werden.