Witten: Muttenthalbahn erhält neue Grubenlok

Auf dem Gelände der Arge Muttenthalbahn an der Nachtigallstraße soll die neu gespendete Grubenlok wieder zusammenmontiert werden.

Witten. Das Feld- und Grubenbahnmuseum im Wittener Muttental freut sich über eine Spende: Es erhält die letzte Grubenlok, die bei der RAG im Einsatz war.

Die RAG (ehemals Ruhrkohle AG) spendiert der Muttenthalbahn eine neue Grubenlok – es ist die letzte Lok, die bei der RAG in Bottrop im Einsatz war. Am Montag, 18.5., wird die Lok an das Gruben- und Feldbahnmuseum Zeche Theresia übergeben.

Als Spende der RAG findet sie nun einen Platz in der Sammlung des Vereins Arge Muttenthalbahn. Vereinsvorsitzender Hannsjörg Frank berichtet, dass es bereits kompliziert war, die Lok über Tage zu bringen: Damit sie überhaupt in den Förderkorb passte, wurde sie unter Tage ihrer Führerhäuser beraubt. Im Wittener Museum muss die Lok erst wieder zusammengebaut werden. Dabei helfen ehemalige Grubenlokschlosser des Bergwerks Prosper mit.