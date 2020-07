Witten: MS Schwalbe pausiert wegen technischen Defekts

Die MS Schwalbe darf an diesem Wochenende auf der Ruhr in Witten nicht die Anker lichten.

Witten. Die MS Schwalbe ist nach einer Panne gerade erst wieder durchs idyllische Ruhrtal gefahren, da folgt der nächste Defekt.

Aufgrund eines technischen Defekts der Ruderanlage liegt die MS Schwalbe II an diesem Wochenende (18./19.7.) in Witten vor Anker.

Erst seit einer Woche fährt das Schiff nach einem technischen Problem wieder durch das idyllische Ruhrtal – nun folgt der nächste Dämpfer. Bei der täglichen Kontrolle fiel ein Fehler an der Ruderanlage auf. Mit Hilfe einer holländischen Spezialfirma arbeiten die Stadtwerke nun schnellstmöglich an der Behebung des Schadens. Für Fahrgäste bedeutet das konkret: Bereits reservierte Fahrten am Samstag und Sonntag, 18./19. Juli, werden zunächst abgesagt und, wenn möglich, verschoben. Aller Voraussicht nach kann die MS Schwalbe II bereits kommende Woche (ab 20.7.) wieder in See stechen.