Witten: Lions-Club ehrt Ruhrtalengel mit einem „Löwen“

„Ich ziehe meinen Hut, den mir Johannes Rau vor 23 Jahren gegeben hat, vor diesem Mann.“ Mit diesen Worten eröffnete Alt-Bürgermeister Klaus Lohmann seine Laudatio auf Hans-Peter Skotarzik von den Ruhrtalengeln. Der Ober-Engel wurde am Sonntag (23. Februar) auf der traditionellen Benefiz-Matinee des Lions-Clubs Witten-Mark im Stadtwerkehaus für sein Engagement geehrt – mit einem „Löwen“.

Doch vor der Ehrung stand noch Musik auf dem Programm. Der Männerchor Lyra präsentierte den mehr als 300 Gästen einige Lieder aus Oper, Operette und Film. Unterstützung erhielten die Herren von den Solistinnen Thalia Azrak und Laura Violetta Lex. Für die musikalische Untermalung des Ganzen sorgte Pianistin Sigrid Althoff.

„Wir finden seinen Einsatz für die Kinder und Jugendlichen in der Stadt einfach nur toll“

In der Pause konnten sich die Gäste nicht den Kuchen schmecken lassen. Gleichzeitig fand auch die Verleihung des „Wittener Löwen“ statt. Oliver Denz (51), Präsident des Lions-Clubs Witten-Mark, erklärte, warum der Serviceclub sich für die Ruhrtalengel entschieden hat: „Wir finden den Einsatz für die bedürftigen Kinder und Jugendlichen der Stadt einfach nur toll.“ Dem konnte sich der Alterspräsident der Löwen, Klaus Lohmann, nur anschließen: „Ihr macht wirklich tolle Arbeit.“

Hans-Peter Skotarzik wusste schon ganz genau, was er mit dem Preisgeld in Höhe von 2500 Euro anstellen möchte. „In den Sommerferien fahren wir jeden Freitag mit den Kindern weg und unternehmen etwas Schönes“, sagte der 59-Jährige. Letztes Jahr seien sie beispielsweise in einen Freizeitpark gefahren. „Das kam bei den Kids gut an. Deshalb wollen wir das wiederholen.“

„Wittener Löwe“ wurde zum dritten Mal verliehen

Die Auszeichnung wurde anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Clubs im Jahr 2017 als Anerkennung für Wittener Persönlichkeiten und Initiativen ins Leben gerufen. Erster Preisträger war Rolf Ostermann. 2019 wurde der Help-Kiosk für seine Flüchtlingsarbeit ausgezeichnet. Der Erlös der Veranstaltung geht an mehrere Kinder- und Jugendprojekte.