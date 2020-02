1 / 32

Museum würdigt Werke heimischer und nationaler Künstler

Die Mitglieder des Wittener Künstlerbundes stehen gemeinsam mit Museumsdirektor Christoph Kohl, 5. von links, neben zwei Skulpturen von Martin Sprave, mitte. Gemälde und Skulpturen der Mitglieder des Wittener Künstlerbundes werden am 13. Februar 2020 aufgehängt und ausgestellt im Märkischen Museum an der Husemannstraße in Witten. Die Vernissage ist am Freitag, den 14. Februar abends um 19:00 Uhr. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Foto: FUNKE Foto Services