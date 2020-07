Die Feuerwehr wurde am Donnerstag (16.7.) zu einem Einsatz in Witten-Herbede gerufen.

Feuerwehr Witten: Küche in Herbede steht in Flammen

In der Küche eines Hauses an der Vormholzer Straße in Witten-Herbede hat es am Donnerstag (16.7.) gebrannt. Gegen 11 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Ein Bewohner kam vorsorglich ins Krankenhaus.

Als die Löscheinheit Herbede nur wenige Minuten nach der Meldung eintraf, trat schon dichter Rauch aus dem Dachfenster eines Mehrfamilienhauses. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung hatte aber geistesgegenwärtig die Küchentür geschlossen und die Wohnung verlassen. Ansonsten befand sich niemand mehr dort. Die Wehr geleitete eine Person aus der darunter liegenden Wohnung sicher nach draußen.

Berufsfeuerwehr Witten und Löscheinheit Herbede im Einsatz

Zwei Trupps gelang es dann, die bereits in voller Ausdehnung brennende Küche zu löschen. Von außen wurde die Drehleiter in Stellung gebracht, um von dort aus die Dachhaut mit einer Wärmebildkamera zu kontrollieren. Durch das schnelle Eingreifen der Löscheinheit Herbede und der Berufsfeuerwehr konnte die Brandausbreitung auf die gesamte Wohnung verhindert werden. Nach Ablöschen der letzten Glutnester war der Brand nach etwa einer Stunde bekämpft.

Im Anschluss wurde die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter quergelüftet und von Rauch befreit. Die Stadtwerke hatten außerdem den Strom in der Wohnung abgeschaltet. Die Löscheinheit Hölzer stand an der Einsatzstelle in Bereitschaft. Während der Einsatzdauer besetzte die Löscheinheit Altstadt die Hauptwache. Im Einsatz waren insgesamt 40 Kräfte der Wittener Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Die Brandursache wird von der Kripo ermittelt.