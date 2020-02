Witten: Kreuzung Ruhrstraße/Ruhrdeich wieder freigegeben

Die Kreuzung Ruhrdeich/Ruhrstraße/Wetterstraße war am Montagmorgen gesperrt. Ein Baum ist auf die Oberleitungen gekracht. Der Verkehr wurde großzügig umgeleitet.

Witten. Die Kreuzung nahe des Cafe del Sol in Witten war wegen eines Sturmschadens gesperrt. Wer aus Bommern, Wetter oder Herbede kam, wurde umgeleitet.

Die große Kreuzung nahe des Cafe del Sol in Witten war am Montagmorgen (10.2.) wegen eines Sturmschadens gesperrt. Wer aus Bommern, Wetter oder Herbede kam, wurde von der Polizei zurzeit großräumig umgeleitet. Seit 10.20 Uhr ist die Kreuzung laut Polizei wieder freigegeben.

Direkt an der Kreuzung Ruhrdeich/Ruhrstraße/Wetterstraße ist ein Baum auf die Oberleitungen gekracht. Die Leitungen wurden heruntergerissen, die Straßenlampen sind zerstört. Bogestra, Polizei und Feuerwehr waren über eine Stunde mit Aufräumarbeiten beschäftigt.

Das heißt: Wer von Bommern über die Ruhrbrücke kommt, kann nur nach rechts auf die Wetterstraße abbiegen. Wer aus Wetter kommt, den stoppt die Polizei schon am Kohlensiepen. Dort muss man abbiegen und kann über die Ardeystraße in die Innenstadt fahren. Entsprechend staut es sich auf der schmalen Straße. Aus Herbede kommend ist bereits am Ruhrdeichkreisel zur Herbeder Straße Schluss.

Orkantief Sabine hat der Wittener Feuerwehr bereits über 40 Einsätze beschert.