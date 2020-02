Polizei Witten: Junge rennt über Husemannstraße, Senior fährt ihn an

Witten. Ein 13-Jähriger rennt über die Husemannstraße in Witten, um seinen Bus zu erreichen. Ein 81-Jähriger hatte den Jungen plötzlich vor seinem Auto.

Ein 13-jähriger Junge aus Herdecke und ein 81-jähriger Mann aus Witten sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 27.2., an der Husemannstraße in Witten verletzt worden.

Gegen 17.35 Uhr überquerte der Schüler plötzlich die Fahrbahn an der Husemannstraße 12. Er wollte nach seinen Angaben den Bus auf der anderen Straßenseite erreichen und rannte außerhalb des Überweges über die Fahrbahn.

13-jähriger Junge landete auf der Motorhaube des Autos

Zu diesem Zeitpunkt war der 81-jährige Wittener Autofahrer in Richtung Ardeystraße an der grün werdenden Ampel losgefahren und hatte plötzlich den querenden Jungen vor seinem Auto. Die Folge war der Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Pkw, bei dem der Junge zunächst auf Motorhaube und Windschutzscheibe des Autos geschleudert wurde und anschließend auf die Fahrbahn fiel.

Der Schüler wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und verblieb stationär zur Beobachtung. Der ebenfalls verletzte 81-jährige Autofahrer wurde nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen.