Witten: Junge Leute demonstrieren gegen Thüringen-Wahl

Sie tanzen und singen auf dem Rathausplatz, doch der Anlass ist kein Partyspaß: Etwa 50 junge Leute demonstrieren am Donnerstagmorgen (6.2.) gegen die Wahl des neuen thüringischen Ministerpräsidenten, der mit den Stimmen der AfD ins Amt gekommen ist. „Das hat uns sehr entsetzt“, sagt Johannes Hofmann (24).

Als er am Mittwochabend die Nachricht erfuhr, sind er und Anna Hürten (26) sofort zur Polizei, um für den nächsten Morgen eine Demonstration anzumelden. Über die sozialen Netzwerke haben sie rund 50 Gleichgesinnte zusammengetrommelt, junge Leute vor allem, die meisten Studierende der Uni Witten/Herdecke. Ein paar Vorbeieilende bleiben stehen, hören den schnell vorbereiteten Reden zu und wie die jungen Menschen das Anti-Nazi-Lied „Schrei nach Liebe“ singen, ja, beinahe hinausschreien. „Du bist wirklich saudumm“, so beginnt die erste Strophe.

„Es ist das erste Mal, dass die AfD an einem Ministerposten beteiligt ist“, sagt Hofmann, der Politik, Wirtschaft und Philosophie studiert. „Es ist ein Dammbruch, dass die FDP so ein Amt annimmt.“ Damit habe die Kooperation unter den Politikern eine andere Dimension erreicht. Anna Hürten, die Sozialarbeiterin ist, erinnert an die historische Dimension: „In Thüringen war damals die NSDAP erstmals in einem Landtag vertreten.“

Von der Wittener FDP fordern die jungen Leute, dass sie sich von den Entscheidungen in Thüringen distanziere. Und nicht nur sie. „Wir hoffen“, sagt Hofmann, „dass sich durch die überall aufkommenden Demos der Druck erhöht.“ Präsenz zeigen sei jetzt wichtig. Und die Stimme zu erheben. Man dürfe sich, sagt der 24-Jährige, „nicht an das Gefühl gewöhnen, dass die AfD mit bürgerlichen Parteien kooperiert“. Das sei so wie die Tatsache, dass Trump Präsident der Vereinigten Staaten geworden ist.