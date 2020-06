Eine Gartenlaube in der Straße Talblick in Witten-Heven ist der Nacht zu Montag abgebrannt. Hier ein Bild aus Hagen.

Feuerwehr Witten: Gartenlaube in Heven steht in Flammen

Witten. Eine Gartenlaube in Witten-Heven ist in der Nacht zu Montag (22.6.) in Brand geraten. Der Feuerschein war bis zur Sprockhöveler Straße zu sehen.

Eine Gartenlaube ist in der Nacht zu Montag (22. 6.) in Witten-Heven in Brand geraten und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt.

Um 0.30 Uhr wurde der Brand in der kleinen Straße Talblick (nahe Kleff) gemeldet. Der Feuerschein war bereits von der Sprockhöveler Straße aus zu erkennen, berichtet die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte eine Gartenlaube in voller Ausdehnung. Während die Berufsfeuerwehr löschte, errichtete die Löscheinheit Heven eine Wasserversorgung aus einem Hydranten. Nach etwa einer halben Stunde war das Feuer unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten zogen sich jedoch noch eine gute Stunde hin. Die Ursache des Brandes ist der Feuerwehr nicht bekannt, die Kripo ermittelt.

