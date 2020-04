Im Wittener Wald hat es am frühen Freitagmorgen (24.4.) gebrannt.

Feuerwehr Witten: Feuerwehr löscht Waldbrand an der Borbach

Witten. 2500 Quadratmeter Wald haben am frühen Freitagmorgen (24.4.) in Witten gebrannt. Die Feuerwehr ist noch an der Einsatzstelle.

Seit den frühen Morgenstunden bekämpft ist die Feuerwehr mit 40 Einsatzkräften einen Waldbrand im Bereich Große und Kleine Borbach. Am frühen Morgen gegen 4.30 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr alarmiert, Anwohner hatten Feuerschein und Rauchentwicklung bemerkt. Als die Feuerwehr eintraf brannten etwa 2500 Quadratmeter Unterholz.

Unklar ist, wie es zu dem Brand im Unterholz kommen konnte.

Die Berufsfeuerwehr und die Löscheinheit Hölzer, diese Einheit ist speziell für Waldbrände ausgerüstet, konnten das Feuer innerhalb von zwei Stunden eindämmen. Das Feuer ist unter Kontrolle, die Einsatzkräfte sind noch an der Einsatzstelle und führen Nachlöscharbeiten durch. Unklar ist, wie es zu dem Brand im Unterholz kommen konnte. Anwohner seien nicht in Gefahr gewesen, so die Feuerwehr.

An dem Einsatz waren auch die Löscheinheiten Altstadt und Rüdinghausen sind an der Einsatzstelle tätig, die Löscheinheit Bommern hat zudem die Feuer- und Rettungswache an der Dortmunder Straße besetzt.