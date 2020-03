Am Donnerstag verzeichnet die Polizei vermehrt Anrufe falscher Polizisten in Witten.

Kriminalität Witten: Falsche Polizisten rufen gerade vermehrt Senioren an

Witten. Die Polizei warnt: In Witten kommt es am Donnerstag vermehrt zu Anrufen falscher Polizisten. Wie man reagieren sollte.

Die Polizei warnt vor Anrufen falscher Polizisten in Witten. Am Donnerstag (12. März) sei es in der Ruhrstadt bereits vermehrt zu dieser Betrugsmasche gekommen, von der vor allem ältere Menschen betroffen sind, teilt die Polizei mit.

Am Telefon meldet sich ein vermeintlicher Polizeibeamter, der oftmals eine Geschichte erzählt, einzig mit dem Ziel, an das Geld der Angerufenen zu kommen. Die Polizei stellt klar: Echte Polizeibeamte würden niemals am Telefon nach den Vermögensverhältnissen von Bürgerinnen und Bürgern fragen oder gar Bargeld „vor Ort“ abholen.

Bei Anrufen von falschen Polizisten das Telefonat schnell beenden

Die Polizei rät: Beenden Sie das Telefonat, wenn Sie den Anrufer nicht eindeutig zuordnen können und melden Sie verdächtige Beobachtungen dem Polizei-Notruf 110. Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung und übergeben Sie niemals Geld an Menschen, die Sie nicht kennen.

Mit Rat und Tat zur Seite stehen älteren Menschen auch die Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei. 60 ehrenamtliche Berater sind in Bochum, Herne und Witten aktiv und beraten Interessierte etwa zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz. Kontakt unter 0234 / 909 4055. Weitere Informationen unter: https://bochum.polizei.nrw/sicherheitsberatung-fuer-senioren.

Mehr Nachrichten aus Witten finden Sie hier.