Witten: Europaminister wirbt für Olympia 2032 im Ruhrgebiet

Fast pünktlich um halb sieben fuhr die schwarze Limousine aus Düsseldorf am Ardey-Hotel vor. CDU-Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner hat am Montagabend (20.1.) einen Termin bei der Wittener Mittelstandsvereinigung nachgeholt, den er im Vorjahr absagen musste. Er hatte einiges im Gepäck. Viel Leidenschaft für das Ruhrgebiet, die EU – und ein Plädoyer für eine Olympia-Bewerbung von Rhein Ruhr im Jahr 2032.

„Mehr warmen Regen kriegen wir nicht“, warb Holthoff-Pförtner, der Mitgesellschafter der Funke Mediengruppe ist, vor rund 50 Parteifreunden im Ardey-Hotel für eine Bewerbung des Ruhrgebiets für die olympischen Sommerspiele in zwölf Jahren. Erinnert wurde an München 1972 und wie die Stadt davon profitiert habe. „Sonst gäb’s keine U-Bahn in München“, sagte ein Zuhörer. „München profitiert heute noch davon“, sagte Holthoff-Pförtner, der dem Landeskabinett von Armin Laschet angehört.

Redner in Witten: Olympiade an Rhein und Ruhr wäre gut fürs Selbstbewusstsein

Die Olympiade sei eine herausragende Möglichkeit, „etwas für das Selbstbewusstsein zu tun“, so der Essener. „Diese Chance dürfen wir uns nicht nehmen lassen.“ Holthoff-Pförtner meinte das Selbstbewusstsein im Ruhrgebiet. Immer wieder stelle diese Region ihr Licht unter ihren Scheffel. „Das Ruhrgebiet ist längst keine Krisenregion mehr, sondern eine Chancenregion“,. sagte er mit Blick auf den Strukturwandel, die vielen Studenten, die Wissenschaftsstandorte und „hervorragend ausgebildete“ Facharbeiter. „Die gesamte Region hat sich unheimlich verändert, nur unser Selbstbewusstsein nicht.“

Ein weiteres Argument, die Olympiade an die Ruhr zu holen, sieht er in den vielen bereits existierenden Stadien. „90 Prozent der Sportstätten sind schon vorhanden“, so der Unionspolitiker, der eng mit Helmut Kohl befreundet war. Jemand aus dem Publikum warnte allerdings vor einem „Verkehrschaos“, wenn NRW wirklich den Zuschlag bekäme.

Nun, hier könnte die Ruhrkonferenz ins Spiel kommen, die sich 74 Themen auf die Fahnen geschrieben hat, unter anderem den Bereich „Vernetzte Mobilität – kurze Wege“. Holthoff-Pförtner warb für die Konferenz, die keine Leuchttürme schaffen, sondern langfristig Projekte umsetzen wolle.

Wie lässt sich das Image des Reviers verbessern? „Laden Sie die Leute ein!“

Viel drehte sich an diesem Abend um das Image des Reviers. „Man ist sofort unten durch, wenn man sagt, dass man aus dem Ruhrgebiet kommt“, schilderte ein Vertreter der Jungen Union seine Erfahrungen bei einem Aufenthalt in Bayern. Er fragte den Gast aus Düsseldorf nach einem Marketing-Konzept. „Einladen!“ erwiderte Holthoff-Pförtner. „Laden Sie die Leute zur Ruhr-Triennale, zum Sport ein.“

Jutta Kamlage fragte bei der Veranstaltung der CDU-Mittelstandsvereinigung im Wittener Ardey-Hotel, wie sich die vielen positiven Seiten des Ruhrgebiets den Menschen nahebringen lassen, die zum Beispiel Angst um ihre Sicherheit hätten oder über den hohen Migrantenanteil in den Schulen klagten. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Eine Zuhörerin unterstützte die lobenden Worte für das Ruhrgebiet, fragte aber, wie man das den Bürgern nahe bringen solle. „Ich erlebe die Bürger mit ihren Ängsten und Sorgen, die fragen: Was soll hier so toll sein?“ Menschen, die abends Angst hätten, auf die Straße zu gehen oder über den hohen Migrantenanteil in den Klassen ihrer Kinder klagten. In diesem Zusammenhang ging es auch um die „gefühlte Wirklichkeit“, die Holthoff-Pförtner nicht anerkennen wollte. „Wir haben allen Grund, stolz auf unsere Heimat zu sein.“

Politiker aus Witten-Heven fragt nach Hilfe aus Brüssel

Unterstützt Europa denn den Erneuerungsprozess, „ist mit Hilfe aus Brüssel zu rechnen?“ fragte Siegried Hillert von der Union in Heven. Der Gründerplan von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen „ist ein Geschenk für uns“, sagte Holthoff-Pförtner. NRW sei eine Modellregion für das, was sie fordere. Er sei zuversichtlich, „dass wir auch andere Unterstützung bekommen werden“.

Die Altschulden der Kommunen waren natürlich auch ein Thema. „Das Verrückte ist ja: Bei den niedrigen Zinsen sind nicht die Schulden das Problem. Ohne Kooperation mit dem Bund und den Bundesländern wird das eine schwere Kiste“, sagte Holthoff-Pförtner. Er meinte damit die sozialen Lasten aufgrund der geltenden Gesetzgebung. „Wenn sie bei den Kommunen bleiben, hängen sie sofort wieder am Fliegenfänger.“

CDU-Chef Ulrich Oberste-Padtberg stellte zum Schluss die Frage, „wie wir uns in Witten einbringen können“. Dabei dachte er zum Beispiel an kleinere Projekte für die Internationale Gartenausstellung (IGAG) 2027 und sogar Olympia 2032 – sei es bei der Frage der Hotels, des ÖPNV oder der Sportstättenentwicklung. Nun, zumindest wäre Witten um die Ecke, wenn demnächst in Dortmund oder Bochum um Gold oder Silber gekämpft wird.