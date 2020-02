Zweimal stand sie im Finale der Deutschen Make-Up Meisterschaften, schnitt beide Male hervorragend ab. Bislang war die Wittenerin mobil unterwegs, konnte für Stylings gebucht werden – von Bräuten wie von Firmen, die ihre Mitarbeiter für Fotos und Kataloge aufhübschen wollten. Doch jetzt will die Kosmetikerin sesshaft werden. Am Samstag (22.2.) eröffnet Wencke Dittrich ihr eigenes Studio und ist dann im „Glow Up Atelier“ in der Annenstraße 102 zu erreichen.

Auf gut 60 Quadratmetern bietet die 46-Jährige in den Räumen einer ehemaligen Schneiderei dann Kosmetikbehandlungen, aber auch Coachings für all die an, die wissen wollen, wie sie sich vorteilhaft schminken können. Auch die Beratung der Bräute vor ihrem großen Tag – das Kerngeschäft von Wencke Dittrich – wird dann in der Annenstraße stattfinden und nicht mehr, wie bisher, bei der Annenerin daheim. „Mit dem Studio kann ich Privates und Geschäftliches endlich besser trennen“, erklärt sie. Sie freut sich, die Räume in Laufnähe gefunden zu haben. „Das ist ideal. Der Raum nach hinten ist sehr ruhig, der eignet sich prima für entspannende Kosmetikbehandlungen.“

Am Samstag (22.2.) wird das Studio in der Annenstraße in Witten eröffnet. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Generelle Öffnungszeiten wird es indes nicht geben, denn Wencke Dittrich arbeitet weiter nach Termin. „Und wenn ich für einen Job gebucht werde, bin ich ja auch unterwegs“, sagt sie. Dafür aber sei sie nun zeitlich viel flexibler, könne auch in den Abendstunden noch Kundinnen beraten.

„Instagram bringt wirklich viel – das hätte ich nicht gedacht.“

Die Konkurrenz der benachbarten Kosmetik- und Frisierstudios in Annen fürchtet sie nicht. Jede Kollegin habe ihre eigene Handschrift. „Ich zum Beispiel mache nichts Apparatives, für mich ist Kosmetik noch Handwerk.“ Überhaupt kämen die meisten Kundinnen über Empfehlungen oder Social Media. „Instagram bringt wirklich viel – das hätte ich nicht gedacht.“

Dabei sieht sich Wencke Dittrich nicht als Kosmetikerin nur für die jungen Mädchen. „Auch ältere brauchen oft Rat, was ihnen steht und trauen sich nicht recht ran.“ Da könne sie mit ihrer Erfahrung und Menschenkenntnis helfen. „Die Kundin kommt rein und weiß sofort, wie es aussehen könnte.“ Allerdings sei ihr Credo stets „Weniger ist mehr“. „Ich bin ja nicht die typische Schminktussi. Ich will die Schönheit zeigen, nicht wegmaskieren.“

Wer sich in den neuen, im Vintage-Stil eingerichteten Räumen umsehen möchte, ist zur Eröffnung am Samstag (22. Februar) von 14 bis 18 Uhr in den Annenstraße willkommen. Danach sollten Interessenten sich per Mail oder Telefon melden: info@wencke-dittrich.de, 0173/ 2737763. Allerdings: Anfang März ist Wencke Dittrich dann schon wieder unterwegs. Bei der „Gloria“, dem Deutschen Kosmetikpreis, darf sie diesmal die Promis stylen. Simone Thomalla steht auf der Liste, Dagmar Wöhrl auch. Wencke Dittrich freut sich: „Das ist aufregend – aber schön aufregend.“