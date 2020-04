Witten: EN-Kreis gibt Antworten zum Thema Mundschutzmasken

Witten. Welche Masken schützen vor einer Infektion? Was bringt ein selbstgenähter Mundschutz? Der Leiter des Rettungsdienstes im EN-Kreis gibt Antworten.

In Bussen, Supermärkten und beim Arzt – das Tragen einer Mundschutzmaske ist seit Montag (27.4.) in Nordrhein-Westfalen und somit auch im EN-Kreis Pflicht. Aber welche Masken schützen vor einer Infektion? Was bringt ein selbstgenähter Mundschutz? Können Masken gereinigt und wiederverwendet werden? Kai Pohl, stellvertretender ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes im EN-Kreis, gibt Antworten auf Fragen rund um das Thema Mund-Nasen-Schutz.

"Zu den Masken mit den höchsten Schutzstufen gehören die so genannten FFP2- und FFP3-Masken", sagt Kai Pohl. Sie bestehen aus einem speziellen Material mit eingearbeiteter Filtermembran und sind mit und ohne Ausatemventil erhältlich. "Da diese Masken aber derzeit Mangelware sind, sollten sie nur für Einsätze in Kliniken und Arztpraxen sowie im Rettungsdienst vorgehalten werden."

Selbstgenähte Mundschutzmasken sind besonders häufig zu sehen

Viel häufiger seien daher selbstgenähte Baumwollmasken zu sehen. "Idealerweise werden sie aus einem Stoff gefertigt, der heiß waschbar ist und mehrlagig genäht wurde", sagt der stellvertretende ärztliche Leiter des Rettungsdienstes. Doch diese Masken seien medizinisch nicht zertifiziert und würden daher auch nicht so effektiv vor einer Ansteckung schützen.

Dennoch hätten mehrere Studien gezeigt: auch die bunten selbstgenähten Exemplare können sowohl den Träger als auch Personen im Umfeld vor dem Einatmen von Tröpfchen schützen. Wichtig sei aber, sich vor dem Aufsetzen die Hände gründlich zu waschen und die Maske während des Tragens so wenig wie möglich zu berühren.

Masken können im Backofen oder in der Waschmaschine gereinigt werden

Zwar sind medizinisch zertifizierte Masken eigentlich für einen einmaligen Gebrauch ausgelegt. Aufgrund der Materialknappheit sei es derzeit aber sinnvoll, auch medizinische Masken im Backofen bei etwa 60 oder 70 Grad für die halbe Stunde thermisch aufzubereiten.

Selbstgenähte Behelfsmasken aus Stoff sollten bei mindestens 60, besser 90 Grad in der Waschmaschine gewaschen werden. Wichtig: Die Masken nicht unter den Familienmitgliedern tauschen.

