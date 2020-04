Witten: EN-Agentur startet Gutschein-Aktion für Betriebe

Witten. Gutschein kaufen und Betrieben Gutes tun: Darum geht es bei der Aktion der Wirtschaftsförderungsagentur EN. Auch Wittener können mitmachen.

Die Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr hat jetzt eine Gutschein-Aktion gestartet. Seit wenigen Tagen haben Unternehmen und Selbstständige in der Region die Chance, sich kostenfrei, schnell und einfach auf der Plattform https://ennepe-ruhr.bleibtbunt.de zu registrieren. Auf diesem Weg ist es ihnen online möglich, Gutscheine zu verkaufen.

Es geht um Gutscheine, die die Kunden dann einlösen sollen, wenn sich die Türen wieder geöffnet haben. Aktuell nutzen bereits 14 Unternehmen aus sechs Städten dieses Angebot. Die Palette reicht dabei vom Reisebüro bis zur Kaffeerösterei. „Es sind die lokalen Einzelhändler und Dienstleister um die Ecke, die unsere neun Städte vielfältig und lebenswert machen. Mit unserem Angebot können die Bürgerinnen und Bürger genau dieses Stück Lebensqualität an Ennepe und Ruhr in diesen alles andere als leichten Zeiten unterstützen. Natürlich fließen die Einnahmen zu 100 Prozent an die Betriebe“, so Jürgen Köder, Geschäftsführer der EN-Agentur.

Unterstützung funktioniert auch ohne Gutschein

Möglich machen dies als Partner der EN-Agentur die Software-Architekten der Kölner Railslove GmbH. Sie zeigen auch auf, wie sich Unternehmen gegenseitig unter die Arme greifen können, um die Krise wirtschaftlich zu überstehen„Unter dem Motto #supportyourlocal möchten wir direkt und schnell alle unterstützen, die ihre Geschäfte derzeit nicht so wie gewohnt führen können“, macht Carolin Becker, Projektmanagerin der EN-Agentur deutlich.

Unterstützung funktioniert übrigens auch ohne Gutschein: Wer möchte, kann unter https://ennepe-ruhr.bleibtbunt.de auch einen Ennepe-Ruhr-Soli erwerben. Der damit verbundene Betrag geht an den ausgewählten Betrieb, dieser ist dann aber zu keiner Gegenleistung verpflichtet.

In diesem Zusammenhang steht auch das Projekt „Ennepe-Ruhr-Liefert“, das bereits seit einigen Wochen sehr erfolgreich laufe, so der Kreis. Unter www.ennepe-ruhr-liefert.de haben sich inzwischen mehr als 500 Unternehmen mit ihren Lieferangeboten registriert.

