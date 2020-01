Die Dorfschule am Steinhügel 54 in Witten.

Polizei Witten: Einbruch in die Dorfschule in Heven

Witten. Laptop und Bargeld erbeutet: In den Ferien brachen Unbekannte in die Dorfschule in Witten-Heven ein. Erst jetzt wurde der Diebstahl entdeckt.

In den Weihnachtsferien sind Unbekannte in die Dorfschule am Steinhügel in Witten-Heven eingebrochen. Zwischen dem 3. Januar (14.40 Uhr) und 6. Januar (7.35 Uhr) war das Gebäude unbeobachtet. In dieser Zeit hebelten Unbekannte ein Fenster auf, stiegen in das Schulgebäude ein und brachen gewaltsam Schränke sowie Türen auf. Laut Polizei wurden ein Laptop und Bargeld erbeutet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 0234 909-8305 oder außerhalb der Geschäftszeit unter 0234 909-4441.