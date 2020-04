Witten: Deutsche Bahn weitet Fahrpläne schrittweise aus

Der Linienbus 392 fährt einmal in der Stunde vom Wittener Hauptbahnhof nach Wetter.

Witten. Der DB-Busverkehr weitet das Fahrplanangebot in NRW wieder schrittweise aus. Der Bus 592 und der SB 38 fahren in Witten zu den gewohnten Zeiten.

Ab Donnerstag (23.4.) kehrt der Busverkehr in Nordrhein-Westfalen wieder schrittweise zum Regelfahrplan zurück. Die BVR Busverkehr Rheinland GmbH, der auch den Bus 592 sowie den SB 38 betreibt, fährt dann wieder gemäß dem regulären Fahrplan.

Der Schnellbus 38 fährt einmal in der Stunde vom Busbahnhof in Ennepetal über Witten nach Hattingen und umgekehrt. Mit dem Bus 592 kommt man einmal in der Stunde vom Wittener Hauptbahnhof nach Wetter und zurück.

Deutsche Bahn empfiehlt das Tragen von Masken im Personennahverkehr

Zum Schutz der Fahrgäste und Mitarbeiter ist der Einstieg in die Busse weiterhin nur durch die hinteren Türen möglich. Die Sitzreihen direkt hinter dem Fahrersitz bleiben frei und werden abgesperrt. Außerdem können keine Fahrkarten beim Fahrer gekauft werden. Tickets gibt es über die App "DB Navigator", an den Vorverkaufsstellen oder den Fahrscheinautomaten.

Insbesondere im öffentlichen Personennahverkehr wird Bürgern empfohlen, eine sogenannte (nicht-medizinische) Alltagsmaske zu tragen. Dieser dringenden Empfehlung schließt sich auch die Deutsche Bahn an.

