Witten. In die Kreissporthalle in Witten hat es am Sonntag hineingeregnet, nun ist sie gesperrt. Wegen ihrer maroden Decke war sei 2016 saniert worden.

Witten: Dach der sanierten Kreissporthalle offenbar undicht

Die Kreissporthalle an der Husemannstraße in Witten war erst vor vier Jahren für über zwei Millionen Euro saniert worden. Vor allem das Dach der über 30 Jahre alten Halle hatte vorab immer wieder für Probleme gesorgt. Nun scheint sie erneut undicht zu sein: Weil starker Regen für eine riesige Pfütze auf dem Hallenparkett gesorgt hatte, fiel am Sonntagnachmittag ein Handballspiel aus.

Unverrichteter Dinge mussten die Handballerinnen der SG ETSV Ruhrtal am Sonntagnachmittag wieder abziehen. „Als wir in die Halle kamen, hat man direkt eine riesige Pfütze links hinterm Tor gesehen“, sagt Damenwart Daniela Schabacker. Es habe kontinuierlich getropft, deswegen wurde das Heimspiel in der Oberliga abgesagt.

Halle in Witten-Vormholz wegen Einsturzgefahr gesperrt

Wann die Halle für den Spielbetrieb wieder freigegeben wird, ist noch offen. Der Hallenboden soll aber wieder trocken sein. Eine weitere Sportstätte, die wegen Baumängeln nicht nutzbar ist, wäre für die Wittener Vereinsszene schwierig: Denn die Horst-Schwartz-Halle in Vormholz ist seit Mitte Januar wegen akuter Einsturzgefahr gesperrt.

So sieht die Kreissporthalle von innen aus: Hier bei einem Spiel des Wittener TV gegen ASC 09 Dortmund. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Erst im Mai 2016 war die frisch sanierte Kreissporthalle wieder in Betrieb genommen worden. In die Decke hatte es zuvor immer wieder hineinregnet. Der Zustand der Halle war seinerzeit so schlecht, dass der zuständige Kreis sogar überlegt hatte, die Sportstätte abzureißen und neu zu bauen. Man entschied sich letztlich aus Kostengründen für eine Sanierung. 2,2 Millionen Euro waren für die Kompletterneuerung veranschlagt. Der Umbau hatte sich lange verzögert, weil der Kreis noch auf Fördergelder gewartet hatte.

