Zwei begründete Verdachtsfälle auf den Coronavirus aus Witten sind entkräftet: Am Sonntag hatten sich sechs Mitglieder einer Reisegruppe nach ihrer Rückkehr aus dem als Risikogebiet eingestuften Südtirol im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke testen lassen. Am Mittwoch (11.3.) teilte die Klinik auf Anfrage mit, dass die drei Herdecker, zwei Wittener und der Gevelsberger eine klassische Grippe haben.

Ob sich unter den zwei Wittener die Schülerin der Kämpenschule befindet, die nach einer Skifreizeit in Südtirol Symptome zeigte, ist unklar. Derzeit gilt lediglich eine Hattingerin als einzige Corona-Patientin im EN-Kreis. Allerdings wartet der Krisenstab noch auf Ergebnisse der Proben von 22 weiteren Bürgern aus der Region.

Grippe- und Corona-Symptome sind schwer voneinander zu unterscheiden

Im Zuge der überlagernden Nachrichten über das Coronavirus werde schon mal vergessen, dass auch die altbekannte Grippesaison noch laufe, meint Alexandra Schürmann, Sprecherin des Herdecker Krankenhauses. Angesichts ähnlicher oder gleicher Symptome seien Verdachtsfälle zunächst fast nicht zu unterscheiden. Heikel – wie im aktuellen Fall mit den sechs Reisenden – werde es, wenn die vom Robert-Koch-Institut vorgegebenen Kriterien wie ein Aufenthalt in einem Risikogebiet wie beispielsweise Südtirol erfüllt werden. „Wir isolieren jeden Grippe-Patienten. Stationär nehmen wir kranke Menschen nur bei begründeten Verdachtsfällen und entsprechenden Symptomen auf“, so Schürmann.

Marien-Hospital schränkt Besuchszeiten ein

Derweil greift die Sorge um eine mögliche Corona-Erkrankung immer weiter ins Alltagsleben der Wittener ein. Viele Veranstaltungen werden abgesagt – auch solche, die erst in einigen Monaten stattfinden. Das Marien-Hospital schränkt ab sofort seine Besuchszeiten ein.

Die neuen Besuchsregeln treten ab sofort in Kraft, heißt es in einem Schreiben der St. Elisabeth-Gruppe von Mittwoch (11.3.). Demnach werden die Besuchszeiten auf die Zeit zwischen 16 und 18 Uhr beschränkt. Zudem ist täglich pro Patient nur noch ein Besucher zugelassen. Besucher, die an Atemwegserkrankungen erkrankt sind, werden gebeten, von Patientenbesuchen abzusehen. „Die aktuelle Situation erfordert, dass wir als Klinikträger angemessen reagieren, um unsere Patienten zu schützen“, so Geschäftsführer Theo Freitag.

Das Ev. Krankenhaus an der Pferdebachstraße hält bislang an den üblichen Besuchszeiten fest. Nur einige Veranstaltungen in den Feierabendhäusern seien abgesagt, so Jens-Martin Gorny, Sprecher der Diakonie Ruhr.