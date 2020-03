Kontaktverbot oder Mundschutzgebot – die vom Staat auferlegten Auflagen reiben an den Nerven und drücken aufs Gemüt. Dabei haben die Verordnungen auch positive Nebenwirkungen – noch nie war es in Witten so sicher. Laut Polizei werden erheblich weniger Straftaten begangen und Unfälle verursacht.

„Die Anzahl aller Straftaten im Polizeibezirk Bochum, Witten und Herne ist seit dem 9. März um rund 40 Prozent gesunken“, sagt Polizeisprecher Frank Lemanis auf WAZ-Anfrage. Viele Straftaten würden begangen, wenn viele Menschen unterwegs sein: Körperverletzung, Diebstähle, sexuelle Übergriffe, Raubtaten und andere Formen der Straßenkriminalität. Alkoholkonsum in der Masse würde die Fallzahlen ebenfalls nach oben treiben. Seit einigen Wochen seien aber deutlich weniger Menschen draußen unterwegs.

Das bestätigt auch Tobias Hahn vom Ordnungsamt Witten. Auch gestern (31.3.) patrouillierten dessen Mitarbeiter durch die Innenstadt und forderten die Ladenbesitzer auf, weniger Kunden in ihre Geschäfte zu lassen. „Die Wittener verhalten sich zurzeit wirklich vorbildlich und sehr solidarisch“, sagt Hahn. Zu anderen Einsätzen muss das Ordnungsamt aber nicht mehr ausrücken. Etwa zu Jugendlichen, die sich im Schutz der Dunkelheit auf öffentlichen Plätzen wie Schulhöfen treffen, rauchen oder betrinken. Kein Lärm, kein Müll, kein Streit.

Zahl der Verkehrsunfälle in Witten geht um mehr als die Hälfte zurück

Nahezu paradiesisch sind die Zustände im Straßenverkehr. Weil die Wittener zuhause bleiben und sich höchstens auf zwei Beinen zum Sonnenscheinspaziergang fortbewegen, sind die Straßen leerer als sonst. Das hatte zur Folge, dass in den vergangenen drei Wochen die Anzahl der Verkehrsunfälle um weit mehr als 50 Prozent zurückgegangen ist, sowohl was Personen- als auch Sachschäden betrifft, so Polizeisprecher Frank Lemanis.

Weniger Verkehr auf den Straßen bedeutet allerdings nicht, dass insgesamt mehr gerast wird. Die Polizei kontrolliert zwar weiterhin per Laser und Radar die Geschwindigkeit, aber dabei konnte nicht festgestellt werden, dass die Kraftfahrer das jetzt größere Platzangebot auf den Straßen zum verstärken Gasgeben ausnutzen.

Schwierige Zeiten für Einbrecher

Und auch die Einbruchszahlen sinken – schließlich ist doch überall jemand zuhause. In der ersten „Corona-Woche“ (16.-22.3.) wurde der Polizei in Witten kein einziger Einbruch gemeldet. In der Folgewoche gab es zwar einen Versuch – drei Jugendliche wollten in ein Blumengeschäft am Hellweg einsteigen. Sie wurden aber von Zeugen beobachtet, die die Polizei alarmierten.

„Wir glauben, dass sich die Täter jetzt andere Betätigungsfelder suchen werden“, sagt Frank Lemanis. Firmen oder Geschäfte, die zurzeit verwaist sind, könnten Einbruchsobjekte werden. Noch gab es aber in Witten keinen einzigen Fall.