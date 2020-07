Die Linie 320 hält ab Donnerstag (16.7.) etwas anders in Witten.

Verkehr Witten: Buslinie 320 an Hevener Straße wird umgeleitet

Witten. An der Hevener Straße wird gebaut. Deshalb müssen die Busse der Linie 320 ab Donnerstag (16.7.) in beiden Richtungen umgeleitet werden.

Aufgrund von Bauarbeiten auf der Hevener Straße müssen die Busse der Linie 320 ab Donnerstag, 16. Juli, mit Betriebsbeginn in beiden Fahrtrichtungen umgeleitet werden.

Deshalb können die Haltestellen Steinhügel und Kohlbahn nicht angefahren werden. Alternativ kann die Haltestelle Potthoffstraße bzw. Am Steinberg genutzt werden. Die Haltestelle Heven Dorf wird in beide Fahrtrichtungen auf die Universitätsstraße zur gleichnamigen Haltestelle der Linie 375 verlegt. Die Haltestelle Am Steinberg wird zusätzlich angefahren. Die Bogestra bittet alle Fahrgäste um Verständnis. Für Fragen zum Tarif, zu Linien oder Fahrzeiten kann rund um die Uhr das Service-Telefon unter 0180 6/50 40 30 (Festnetz 0,20 Euro/Anruf, mobil max. 0,60 Euro/Anruf) angerufen werden.