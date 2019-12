Wittener Kritik: Bogestra bevorzugt Kunden in Bochum

Die Kritik an den neuen Busplänen, die in Witten ab dem 15. Dezember gelten, reißt nicht ab. Besonders die Informationspolitik der Bogestra, die die meisten Wittener Busse und die Straßenbahnen betreibt, stößt einigen Wittenern sauer auf.

Warum es die Bogestra etwa nicht für nötig halte, auch ihre Wittener Kunden im Internet zum Beispiel mit einem Liniennetzplan über die nicht unwesentlichen Änderungen zu informieren, fragt Andreas Redecker vom Verkehrsclub Deutschland (VCD), Kreisverband Ennepe-Ruhr. Tatsächlich: Wer auf die Info-Seite wirbringendichhin.de geht, findet dort nur einen Bochumer Linienplan. Dieser reicht nur bis knapp über die Wittener Stadtgrenze. Redecker zitiert den Werbeslogan: „Auf ganzer Linie kundenfreundlich gibt man sich nur für die Bochumer Kundschaft. Eigentlich müsste es heißen: Wir bringen Dich nach Bochum – woanders ist egal.“

Bogestra: Stadt Bochum trägt Mehrkosten für besseren Nahverkehr

Dazu Sandra Bruns, Sprecherin von Bogestra und VER: „Tatsächlich betrifft die Netzumstellung ja auch in erster Linie Bochum. In Bochum ändern sich alle Linien außer der U35.“ Das größere Angebot in Bochum spiegele sich auch in Zahlen wider. Bruns: „Die Bogestra fährt allein in Bochum rund 1,5 Millionen Kilometer mehr.“ Deswegen werde dort auch intensiver informiert.

Die Sprecherin des Nahverkehrsunternehmens weist auch auf die Kostenseite hin. „Bochum hat diese Netzumstellung ausdrücklich gewünscht, an der Fortschreibung des Nahverkehrsplans festgehalten und fünf Jahre lang geplant. Dazu wird Bochum auch die Mehrkosten tragen“, sagt Sandra Bruns.

Ennepe-Ruhr-Kreis hat Wittener Linienpläne ausgetüftelt

Die Änderungen in Witten wurden mit dem Nahverkehrsplan des EN-Kreises 2016 beschlossen. Die neue Linienführung folgt den Wünschen – und finanziellen Vorstellungen – der Kreispolitiker. Die Fahrpläne werden durch die Verkehrsunternehmen erarbeitet und abgestimmt.