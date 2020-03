Witten: Blumenladen schenkt Altenheim-Bewohnern Sträuße

Einige der vielen Blumensträuße, die das Unternehmen Blumen Risse dem Awo Seniorenzentrum Egge in Witten vermacht hat.

Witten Weil die Bewohner der Seniorenheims an der Egge in Witten keinen Besuch mehr bekommen dürfen, schickt ein Blumenladen einen blühenden Gruß.

War das ein duftes Geschenk! Pünktlich zum Frühlingsbeginn haben Mitarbeiter einer Blumenladenkette unzählige frische, bunte Blumensträuße zum Awo-Seniorenzentrum an der Egge in Witten. Mit den Sträußen wurden die Zimmer und Nischen dekoriert, berichtet Anja Domek vom

Sozialen Dienst. "Überall strömte nun ein herrlicher Frühlingsduft durch das Haus und zauberte den Bewohnern ein Lächeln ins Gesicht."

Diese freundliche Geste des Schwerter Unternehmens Blumen Risse solle einerseits Wertschätzung für die geleistete Arbeit der Mitarbeiter in der Egge zeigen und sei zugleich ein kleiner Ersatz dafür, dass die Bewohner in diesen schweren Zeiten keine Besuche von ihren Angehörigen empfangen dürfen. Dementsprechend groß war die Freude über diese außergewöhnliche Idee, so Domek, auch als Zeichen der Solidarität, dass die Senioren von der „Welt da draußen“ nicht vergessen werden. Bewohner und Mitarbeiter bedanken sich ganz herzlich.