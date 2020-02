Witten: Aufregung um Schmiede auf ehemaligem PZW-Gelände

Witten. Vor knapp fünf Monaten wurde der Betrieb bei PZW in Witten eingestellt. Doch nun tut sich wieder etwas in der Schmiede. Was dort geschieht.

Aufregung herrscht derzeit bei den ehemaligen Mitarbeitern des Automobilzulieferers PZW. In der ehemaligen Schmiede in Heven soll derzeit wieder produziert werden. Das zumindest fürchten einige der Arbeiter, die noch bis zum letzten Sommer in den Hallen im Esch beschäftigt waren. „Die Kühltürme der Schmiedeeinheit laufen“, sagte ein ehemaliger Mitarbeiter gegenüber unserer Redaktion.

Auch der IG Metall haben mehrere ehemalige PZW’ler gemeldet, dass sich auf dem stillgelegten Firmengelände wieder etwas tue.

Im August 2018 hatte das Press- und Zerspanungswerk Witten (PZW) Insolvenz angemeldet. Nachdem sich kein Investor für den Gewerbebetrieb gefunden hatte, wurde Ende September 2019 endgültig der Betrieb an der Straße Im Esch eingestellt. Insgesamt 230 Mitarbeiter verloren durch die Zahlungsunfähigkeit des Galladé-Nachfolgers ihren Arbeitsplatz.

„Wenn jetzt dort wieder produziert werden sollte, empfände ich das als Skandal“, sagt Mathias Hillbrandt von der IG Metall Witten deutlich.

Die Gewerkschaft möchte sich dafür einsetzen, dass bei einer möglichen Wiederaufnahme des Betriebs die ehemaligen Mitarbeiter dort auch wieder zum Tariflohn eingestellt werden.

Zukunft des Standortessteht in den Sternen

Der Automobilzulieferer PZW in Witten meldete 2018 Insolvenz an, doch es fand sich kein Investor. Seit Ende September 2019 ist der Betrieb stillgelegt. Foto: Jürgen Theobald (theo) / FUNKE Foto Services

Das ist aber noch Zukunftsmusik. „Derzeit machen wir dort vorbeugende Instandhaltung“, stellt Christian Uhe klar, einer der drei ehemaligen Gesellschafter des insolventen Automobilzulieferers PZW. Heißt: Es wird geprüft, ob die Maschinen in der Schmiede noch richtig laufen. Ein Teil der Pressen sei seit Stilllegung des Werks abgebaut und repariert worden, so Uhe. Die technischen Prüfungen würden noch etwa einen Monat in Anspruch nehmen.

Für die Zukunft des Standortes bedeutet das einen kleinen Silberstreifen am Horizont. „Es besteht eine Chance, dass dort wieder etwas entsteht“, sagt der ehemalige Teilhaber. Die Überlegungen dazu würden allerdings „noch in den Kinderschuhen“ stecken. Erst nachdem alle sechs Pressen überprüft seien, könne eine Entscheidung dazu fallen.

Wichtiger Baustein sind auch neue oder alte Kunden. Diese spricht Uhe derzeit an. Die ehemaligen Kunden des Automobilzulieferers seien natürlich von der Insolvenz geschockt gewesen, es müsste nun erst wieder Vertrauen aufgebaut werden, so der ehemalige Teilhaber. Sollte es weitergehen, wird es eine Firmen-Neugründung geben. Alle Kosten sollen vorab genau kalkuliert werden. „Wenn wir starten, soll es auch sicher sein“, so Uhe.

Hoffnung bestehtnur für die Schmiede

Hoffnung besteht allerdings nur für die Schmiede von PZW, dort waren zuletzt rund 140 Mitarbeiter beschäftigt. Für den Teil des Betriebs, in dem früher Werkstücke zerspant wurden, ist das Ende endgültig. Fast alle Maschinen, die einst in dieser Halle standen, seinen bereits verkauft, berichtet ein ehemaliger Mitarbeiter. Die Halle selbst steht auch bereits zum Verkauf, wie Uhe bestätigt.