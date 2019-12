Die Polizei ermittelte nach den Unfällen auf der Hörder Straße in Witten.

Witten. Ein Jugendlicher hat am frühen Samstagmorgen (14.12.) gleich mehrmals die Kontrolle über sein Kleinkraftrad verloren. Das hatte seinen Grund.

Witten: Angetrunkener Kleinkraftradfahrer stürzt mehrmals

Gleich mehrfach soll ein junger Wittener mit seinem Kleinkraftrad in Stockum gestürzt sein. Laut Polizei hatte er zu tief ins Glas geschaut. Der 17-Jährige baute die Unfälle ohne Fremdeinwirkung am frühen Samstagmorgen (14.12.) gegen fünf Uhr auf der Hörder Straße. Er war in Richtung Dortmund unterwegs, als er zwischen Sträterkamp- und Pferdebachstraße nach Angaben von Zeugen mehrmals zu Fall kam. Der verletzte Jugendliche kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Polizeibeamte ließen wegen des Alkoholverdachts noch im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen.