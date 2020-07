Vollsperrung in Witten: Busse fahren über Sonnenschein

Der Bahnübergang in Höhe der Ziegelstraße in Witten wird im Zuge des Umbaus der Pferdebachstraße modernisiert und deshalb vom 22. bis 25.7. (zirka 15 Uhr) voll gesperrt.

Witten. Die Bogestra leitet ihre Busse um, wenn der Bahnübergang Pferdebachstraße ab 22. Juli gesperrt wird. Das wirkt sich auch auf die Fahrzeit aus.

Wegen der Vollsperrung der Pferdebachstraße in Höhe des Bahnübergangs Ziegelstraße ab Mittwoch (22.7.) fahren Busse bis Samstagnachmittag (25.7.) anders. Alle Fahrten in Richtung Innenstadt werden über den Sonnenschein umgeleitet. Wegen der längeren Fahrzeit könne es zu Verspätungen kommen, so die Bogestra. Die DB Netz AG arbeitet mehrere Tage an dem Bahnübergang.

Die Haltestellen „Stockum Bf.“, „Walfischstraße“, „Liegnitzer Straße“, „Frankensteiner Straße“ und „Universität Witten/Herdecke“ werden laut Bogestra planmäßig bedient. Der Haltepunkt „Bebbelsdorf“ wird auf den Parkstreifen der Pferdebachstraße hinter dem Kreisverkehr in Fahrtrichtung A 44 verlagert. Die Haltestellen Ziegel-, Diakonissen- und Johannisstraße werden von der Linie 371 nicht angefahren.

Bogestra: Busse fahren von der Haltestelle „Johannisstraße“ in Richtung Witten-Zentrum

Fahrgäste aus den Bereichen Diakonissen- und Johannisstraße werden gebeten, in Richtung City die Linien 320, 375 und 376 an der Haltestelle „Johannisstraße“ zu nutzen. Für die entfallene Haltestelle „Ziegelstraße“ steht die Ersatzhaltestelle „Bebbelsdorf“ zur Verfügung.