Vereine helfen beim Schulsport aus

Eine zusätzliches Schwimmangebot wurde in Witten mangels Fördergelder wieder eingeschränkt: So hatten die Schwimmvereine ab 2018 Übungsleiter an die Grundschulen geschickt, damit diese die Lehrkräfte im Schulsport unterstützen. „Eine Lehrerin betreut 30 Kinder, von denen zehn gut schwimmen können und zwanzig schlecht“, erklärt Tanja Lücking vom Stadtsportverband. „Das ist ein schwieriger Spagat: Welche von den beiden Gruppen soll ich fördern?“ Durch den Vereins-Schwimmlehrer habe man die Kinder aufteilen können.

2020 läuft dieses Projekt aber nur noch an zwei Grundschulen, an der Gerichts- und der Breddeschule. Diese besuchten besonders viele Nichtschwimmer, so Ingelore Köster vom PV Triathlon.