Valentinstag in anderen Ländern

In Deutschland schenken sich Liebende am Valentinstag Blumen oder Pralinen. Das ist nicht überall so. In manchen Ländern gibt es ganz andere Bräuche.

In Japan schenken Frauen ihren Männern beispielsweise am 14. Februar Schokolade. Einen Monat später, am „White Day“ bekommen sie weiße Schokolade zurück geschenkt. In Italien bringen verliebte Paare traditionell Schlösser an Brückengeländer an. In Wales wird der Valentinstag bereits am 25. Januar gefeiert. Die Verliebten schenken sich an diesem Tag hölzerne Liebeslöffel als Zeichen der Zuneigung.